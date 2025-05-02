Malatya'da Feci Kaza: Otomobil Bahçeye Uçtu, 2 Kişi Yaralı

Malatya'da kontrolden çıkan araç istinat duvarına çarpıp metrelerce savrularak bahçeye düştü. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerinde panik yaşandı.

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Malatya'da Feci Kaza: Otomobil Bahçeye Uçtu, 2 Kişi Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarpıp bahçeye uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay mahalle sakinlerinde korkuya neden oldu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Tecde Mahallesi Mehmet Kavuk Bulvarı'nda yaşandı. M.S.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptıktan sonra bahçeye savruldu.

Kazada araç sürücüsü M.S.K. ile yan koltukta oturan İ.H.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Malatya'da Feci Kaza: Otomobil Bahçeye Uçtu, 2 Kişi Yaralı - Resim : 1

Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı. Aracın hız durumu ve yol koşulları değerlendirilirken, görgü tanıklarının ifadelerine de başvuruldu. Mahalle sakinleri önlem alınması çağrısında bulundu.

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Kaynak: İHA

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