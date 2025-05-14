Fitch'ten Türk Bankalarına Kritik Uyarı: 'Siyasi Belirsizlik ve Yüksek Faizler Riski Artırıyor'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarına yönelik yayımladığı raporda, "Piyasa oynaklığının sürmesi veya politika değişikliklerinin bankaların refinansman risklerini artırabileceği" uyarısında bulundu. Fitch Ratings, Türk bankalarının 2024 dördüncü çeyreğinde net faiz marjlarında hafif bir iyileşme kaydettiğini ancak siyasi belirsizlik ve yüksek faiz oranlarının kredi büyümesi ile refinansman risklerini etkileyebileceğini belirtti.

Fitch'ten Türk Bankalarına Kritik Uyarı: 'Siyasi Belirsizlik ve Yüksek Faizler Riski Artırıyor'

Fitch Ratings, yayımladığı "Türk Bankaları Gözlem" raporunda, Türk bankalarının net faiz marjalarının (NIM), menkul kıymet getirilerindeki artışla 2024’ün dördüncü çeyreğinde hafif bir toparlanma gösterdiğini açıkladı.

'SİYASİ BELİRSİZLİK PİYASA OYNAKLIĞINI ARTIRDI'

Fitch, aynı zamanda ortalama sorunlu kredi (TGA) yaratma oranının azaldığını, ancak yeni TGA girişlerinin yüksek kaldığını belirterek, "Siyasi belirsizlik, 2025'in ilk çeyrek sonunda piyasa oynaklığını artırdı. Oynaklığın sürmesi veya politika değişiklikleri, bankaların refinansman risklerini yükseltebilir" ifadesini kullandı.

'İYİLEŞME YAVAŞLAYACAK'

Fitch, bankaların ortalama faaliyet kârı/risk ağırlıklı varlıklar oranının, net faiz marjlarındaki iyileşmenin etkisiyle yüzde 4,7’ye yükseldiğini belirtti. Ancak Fitch, "Bankaların net faiz marjlarındaki iyileşme 2025’in ilk çeyreğinde de devam etti, ancak yüksek seyredecek TL faiz oranları ve son politika faizi artışının ardından bu iyileşmenin yavaşlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kredi büyümesinin 2024’ün dördüncü çeyreğinde, kur etkisinden arındırılmış bazda yüzde 5,8'e yavaşladığını bildiren Fitch, "Yabancı para cinsinden kredi büyümesi dolar bazında yüzde 1,5’e gerilerken, TL kredi büyümesi yüzde 7,9’a yükseldi. Yasal sınırlamalar ve devam eden dezenflasyon süreci nedeniyle kredi büyümesinin yavaşlamaya devam edeceğini öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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