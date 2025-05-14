Arabada Telefonunuzu Şarj Ederken İki Kez Düşünün

Arabanızda telefonunuzu şarj etmek oldukça pratik olsa da, bu işlemi güvenli ve verimli hale getirmek için bazı önemli noktalara dikkat etmeniz gerekir. Aksi takdirde hem aracınızın elektrik sistemi hem de telefonunuz zarar görebilir.

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Arabada Telefonunuzu Şarj Ederken İki Kez Düşünün

Motor çalışır durumdayken, aracınızın alternatörü mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek hem aküyü besler hem de elektrikli sistemleri destekler. Bu sayede araç içerisinde telefon şarjı gibi ek yükler genellikle sorun oluşturmaz. Ancak güvenlik açısından, üretici tarafından önerilen orijinal veya kaliteli şarj kablosu kullanmanız önemlidir.

Kablonuzun hasarsız olması ve düzgün çalışması, hem telefonunuzun güvenliği hem de aracınızın elektrik sistemi için hayati önem taşır. Ayrıca araç içi USB şarj cihazı kullanıyorsanız ucuz ve kalitesiz ürünlerden uzak durmanız gerekir. Düşük kaliteli cihazlar elektrik akımında dengesizliklere yol açarak donanım arızalarına sebep olabilir.

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MOTOR KAPALIYKEN TELEFON ŞARJ EDİLEBİLİR Mİ?

Araç aküsü, telefon bataryasına kıyasla çok daha yüksek bir kapasiteye sahiptir. Telefon bataryaları genellikle miliamper-saat (mAh) cinsinden ölçülürken, araç aküleri amper-saat (Ah) ile ifade edilir. Bu fark sayesinde, motor kapalıyken dahi aracın aküsü kısa süreli şarj işlemleri için yeterli enerji sağlayabilir.

Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir detay var. Motor çalışmıyorsa alternatör devrede değildir, yani akü kendini yenileyemez. Bu durumda uzun süreli telefon şarjları, özellikle eski veya zayıf akülere sahip araçlarda, marş basma problemlerine neden olabilir.

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SICAKLIK FAKTÖRÜNE DİKKAT

Aracınız park halindeyken ve motor kapalıyken, telefonunuzu şarj etmek başka bir riski de beraberinde getirebilir: Aşırı ısınma. Özellikle yaz aylarında, araç güneş altında kaldığında içerideki sıcaklık hızla artar. Eğer telefon navigasyon, video oynatma ya da oyun gibi işlemciyi yoran uygulamaları kullanırken şarj ediliyorsa, bu durum telefonun daha da ısınmasına yol açabilir.

Yüksek ısı, telefon bataryasının performansını düşürebilir, hatta cihazın şarj olmasını engelleyebilir. Bu yüzden özellikle sıcak havalarda, motor kapalıyken uzun süreli şarj işlemlerinden kaçınmak uygun olacaktır.

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Kaynak: Haber Merkezi

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