İBB Meclisi'nde Kabul Edildi: İstanbul'da Suya Zam! O Tarihten İtibaren Geçerli Olacak

İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda, İSKİ'nin teklifiyle suya yüzde 10 oranında zam yapıldı. İstanbul'da suyun birinci kademe birim fiyatı 42, 37 liradan 46,62 liraya yükseldi. Yeni tarife 1 Haziran 2025 itibarıyla geçerli olacak.

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İBB Meclisi'nde Kabul Edildi: İstanbul'da Suya Zam! O Tarihten İtibaren Geçerli Olacak

İBB Meclisi Mayıs ayı 2'nci oturumu İSKİ Genel Kurulu toplantısı, Saraçhane'de bulunan İBB Başkanlık Binası'nda yapıldı. İBB Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlık ettiği genel kurulda, kurumun 2024 yılı faaliyet raporunu Genel Müdür Vekili Vahit Doğan okudu. Ardından mecliste grubu bulunan partilerinden birer kişi faaliyet raporu hakkında konuşma yaptı.

İSKİ 2024 faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı gündemine sunulan diğer teklifler görüşüldü. Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonlarının görüşerek meclis gündemine getirdikleri su satışı tarife değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi.

ZAMLI TARİFE KABUL EDİLDİ

İSKİ Genel Kurulu'nda zamlı tarifenin oy çokluğu ile kabul edilmesiyle, İstanbullu konut abonelerinin yüzde 85'inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yüzde 10 zam yapıldı. Buna göre İstanbul'daki konutların yüzde 85'nin kullandığı 1. Kademe su birim fiyatı 42,37 TL' den 46,62 TL'ye çıktı.

Karar 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Kaynak: DHA

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