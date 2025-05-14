Hatice Kolçak: Panik Yapmayın Büyük Fırsat Olacak
Amerika Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranlarını sabit tutma kararı, altın piyasasında kısa süreli bir dalgalanmaya yol açtı. Kararın ardından altın fiyatlarında sınırlı bir düşüş gözlenirken, yatırımcıların yön arayışı yeniden gündeme geldi. Ekonomi yorumcusu Hatice Kolçak, mevcut gelişmeleri değerlendirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Hatice Kolçak, FED Başkanı Jerome Powell’ın faiz kararının ardından yaptığı temkinli açıklamaların piyasalar üzerinde etkili olduğunu belirtti.
Powell’ın “Acele etmeye gerek yok, ekonomi iyi gidiyor” sözlerinin, enflasyon ve işsizlik konularındaki endişeleri artırdığına dikkat çeken Kolçak, bu durumu “bekle-gör” stratejisinin bir parçası olarak yorumladı. Ayrıca Powell’ın açıklamalarının, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı tarifelere de bir gönderme içerdiğini dile getirdi.
GERİ ÇEKİLME PANİK DEĞİL, FIRSAT OLABİLİR
Altın fiyatlarının 3.328 dolar seviyelerine kadar gerilemesinin yatırımcıları tedirgin etmemesi gerektiğini vurgulayan Kolçak, bu düşüşlerin bir alım fırsatı sunduğunu söyledi.
Altının yönünün orta ve uzun vadede yukarı olduğunu belirten Kolçak, “Altın bir süre daha dinlenebilir. 3.200-3.240 dolar aralığı yeniden test edilebilir. Bu seviyeler alım yapmak isteyenler için fırsat anlamı taşıyor. Panik yapmadan, kademeli şekilde alım yapılmalı” dedi.
TRUMP’IN TAVRI DA ALTINI ETKİLEYEBİLİR
Hatice Kolçak, altın fiyatlarının yalnızca ekonomik gelişmelerle değil, aynı zamanda siyasi gelişmelerle de şekillendiğine dikkat çekti.
Özellikle Trump’ın Çin’le yürüttüğü ticari müzakerelerin piyasalar açısından kritik olduğunu ifade eden Kolçak, “Trump’ın atacağı adımlar ve söylemleri piyasaların yönünü belirliyor. Altın da bu sürece duyarlı. Çin ile yapılacak temaslardan çıkacak mesajlar yakından izlenmeli” değerlendirmesinde bulundu.