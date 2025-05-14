Hatice Kolçak: Panik Yapmayın Büyük Fırsat Olacak

Powell’ın “Acele etmeye gerek yok, ekonomi iyi gidiyor” sözlerinin, enflasyon ve işsizlik konularındaki endişeleri artırdığına dikkat çeken Kolçak, bu durumu “bekle-gör” stratejisinin bir parçası olarak yorumladı. Ayrıca Powell’ın açıklamalarının, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı tarifelere de bir gönderme içerdiğini dile getirdi.