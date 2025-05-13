Kurban Bayramı'ndan Sonra Başvuran Kazanacak: 14 Gün Çalışana, 15 Bin TL Maaş Ödenecek

14 GÜN ÇALIŞANA 15 BİN TL MAAŞ ÖDENECEK

Program, öğrencilerin akademik hayatını aksatmadan katılım göstermelerine olanak tanıyor. Programa katılan öğrencilere günlük 1083 TL verilecek. Programa ayda 5 gün katılanlar 5.415 TL, 14 gün katılanlar ise 15.162 TL ödeme alacak. Ayrıca katılımcıların kısa vadeli sigorta primleri de devlet tarafından karşılanacak. Program toplamda 140 gün sürecek. Bu sayede öğrenciler hem tecrübe kazanacak hem de eğitimlerine devam edebilecek.