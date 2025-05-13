Kurban Bayramı'ndan Sonra Başvuran Kazanacak: 14 Gün Çalışana, 15 Bin TL Maaş Ödenecek
İŞKUR’un Gençlik Programı ile Kurban Bayramı sonrası devlet üniversitesi öğrencilerine günlük 1.083 TL ödeme yapılacak. Programa ayda 5 gün katılanlar 5.415 TL, 14 gün katılanlar ise 15.162 TL ödeme alacak. Programa katılan öğrencilere genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası da devlet tarafından karşılanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Kurban Bayramı sonrası gençleri sevindirecek bir gelişme İŞKUR’dan geldi. Üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan Gençlik Programı kapsamında, başvuru yapıp kabul edilen öğrencilere günlük 1.083 TL ödeme yapılacak. Programa ayda 5 gün katılanlar 5.415 TL, 14 gün katılanlar ise 15.162 TL ödeme alacak. Bu destek, sadece maddi anlamda değil, iş hayatına hazırlık açısından da önemli fırsatlar sunuyor.
HEM GELİR HEM GÜVENCE
İŞKUR’un 10 Şubat’ta hayata geçirdiği Gençlik Programı, üniversiteli gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Program gençlere maddi destek sağlamak, mesleki gelişimlerine katkı sunmak ve onları çalışma hayatına hazırlamak amacıyla tasarlandı. Programa katılan öğrencilere sadece günlük ödeme yapılmakla kalmıyor, aynı zamanda genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası da devlet tarafından karşılanıyor.
14 GÜN ÇALIŞANA 15 BİN TL MAAŞ ÖDENECEK
Program, öğrencilerin akademik hayatını aksatmadan katılım göstermelerine olanak tanıyor. Programa katılan öğrencilere günlük 1083 TL verilecek. Programa ayda 5 gün katılanlar 5.415 TL, 14 gün katılanlar ise 15.162 TL ödeme alacak. Ayrıca katılımcıların kısa vadeli sigorta primleri de devlet tarafından karşılanacak. Program toplamda 140 gün sürecek. Bu sayede öğrenciler hem tecrübe kazanacak hem de eğitimlerine devam edebilecek.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Gençlik Programı’ndan faydalanmak isteyen adayların bazı şartları taşıması gerekiyor:
18 yaşını doldurmuş olmak
Devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak
Ailesiyle yaşayan öğrenciler için hane gelirinin net asgari ücretin üç katını aşmaması
Ancak yurtta kalan öğrenciler bu gelir şartından muaf tutuluyor.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Programa başvuru tarihleri, her üniversitenin akademik takvimine göre değişiklik gösterecek. Bu nedenle adayların kendi üniversitelerinin resmi duyurularını yakından takip etmeleri öneriliyor.