Memur ve Emeklilerin Yeni Maaş Tablosu Ortaya Çıktı! Temmuz Zammı İçin Geri Sayım Başladı
Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak artış oranları netleşmeye başladı. Nisan ayında açıklanan yüzde 3’lük enflasyon verisi sonrası, dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 13,36’ya ulaştı. Bu gelişme, milyonlarca kişinin maaşını doğrudan etkileyecek zammın ipuçlarını ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Piyasalarda yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 18 seviyelerine yaklaşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre mayıs ayı için yüzde 2,2 ve haziran ayı için yüzde 1,7’lik enflasyon tahminleri bulunuyor.
Bu beklentiler doğrultusunda altı aylık toplam enflasyonun yüzde 17,82 seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için doğrudan maaş artışı anlamına gelirken, memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkını ortaya çıkaracak.
EMEKLİLER HAZİRAN’DA İKRAMİYE, TEMMUZ’DA ZAM ALACAK
Haziran ayında Kurban Bayramı ikramiyesi alacak emekliler, temmuz ayında ise yılın ikinci maaş zammını görecek. 4 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 13,36’lık artış kesinleşti. Altı aylık tahmin edilen yüzde 17,82’lik oran gerçekleşirse, maaşlarda buna paralel bir artış yaşanacak. Aynı zamanda en düşük emekli aylığının da yeniden düzenlenmesi bekleniyor.
TABAN AYLIKTA YENİ DÜZENLEME BEKLENİYOR
Ocak ayında taban emekli aylığına yüzde 15,75 oranında zam yapılmıştı. Temmuzda benzer bir adım atılması durumunda, şu anda 14.469 TL olan taban aylığın yüzde 17,82 oranında artarak 17.042 TL seviyesine çıkması muhtemel. Kök maaşı bu tutarın altında kalan emeklilerin maaşları da bu seviyeye tamamlanacak.
MEMURLAR İÇİN ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ
Memur ve memur emeklileri açısından dört ay sonunda oluşan yüzde 13,36’lık enflasyon, yüzde 6,94 oranında enflasyon farkı anlamına geliyor. Toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış şu anda yüzde 12,29 seviyesinde. Beklenen altı aylık enflasyona göre bu oran yüzde 16,71’e çıkabilir.
REFAH PAYI İHTİMALİ MASADA
Şimdilik SSK, Bağ-Kur ve memur zamlarının eşitlenmesi ya da refah payı eklenmesi yönünde resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak temmuz ayında açıklanacak verilerin ardından hükümetin bu yönde adım atma olasılığı göz ardı edilmiyor.
SOSYAL YARDIMLAR DA ZAMDAN ETKİLENECEK
Memur maaş artışı sadece çalışanları değil, sosyal yardımları da etkileyecek. 65 yaş aylığı, evde bakım ödemeleri, engelli maaşları, kıdem tazminatı tavanı, sosyal ekonomik destek (SED) ödemeleri ve aile yardımı da memur maaş zammı oranında yeniden düzenlenecek. Bu nedenle temmuz ayında açıklanacak memur zammı, geniş bir kesimin gelirini doğrudan etkileyecek.
GÜNCEL RAKAMLAR
Nisan enflasyonu: %3
4 aylık enflasyon: %13,36
SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: %13,36
Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı: %6,94
Memur ve memur emeklisi toplam zam oranı: %12,29
En düşük memur maaşı: 49.099 TL
En düşük memur emeklisi aylığı: 22.028 TL
Taban emekli aylığı: 16.402 TL