Memur ve Emeklilerin Yeni Maaş Tablosu Ortaya Çıktı! Temmuz Zammı İçin Geri Sayım Başladı

EMEKLİLER HAZİRAN’DA İKRAMİYE, TEMMUZ’DA ZAM ALACAK

Haziran ayında Kurban Bayramı ikramiyesi alacak emekliler, temmuz ayında ise yılın ikinci maaş zammını görecek. 4 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 13,36’lık artış kesinleşti. Altı aylık tahmin edilen yüzde 17,82’lik oran gerçekleşirse, maaşlarda buna paralel bir artış yaşanacak. Aynı zamanda en düşük emekli aylığının da yeniden düzenlenmesi bekleniyor.