Büyük Düşüşün Ardından Altında Son Durum Ne?

ABD ile Çin'in anlaşma sağlamasının ardından güvenli liman altında hareketlilik yaşandı. Dün yaşanan düşüşün ardından yatırımcılar altında yaşanacak gelişmeleri merak ediyordu. İşte altın fiyatlarında son durum.

Son Güncelleme:
Büyük Düşüşün Ardından Altında Son Durum Ne?

ABD ile Çin arasındaki ek gümrük vergisi geriliminin hafiflemesi yönünde anlaşma sağlanmasının ardından piyasalarda hareketlilik sürüyor. Altın fiyatlarında bir düşüş meydana gelirken, güvenli liman altın satış getirmeye devam etti.

Altın piyasasındaki gerilimin ardından gram altın an itibarıyla 3899'dan işlem görüşüyor.

Çeyrek altının ise alış fiyatı 6 bin 604 TL’den işlem görüyor.

Ons altın ise 3125 dolardan alıcı buluyor.

Altın Fiyatlarında Günler Sonra Bir İlk! Altın Yatırımı Yapanlar Soğuk Terler Dökecek! Büyük Düşüş OlduAltın Fiyatlarında Günler Sonra Bir İlk! Altın Yatırımı Yapanlar Soğuk Terler Dökecek! Büyük Düşüş OlduEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın ABD Çin
Son Güncelleme:
Dolar ve Euronun Ateşi Fırladı Dolar ve Euronun Ateşi Fırladı
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi
Tabela Bir Kez Daha Değişti! Motorine Zam Geldi: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları Tabela Bir Kez Daha Değişti! İşte Akaryakıt Fiyatları
ÇOK OKUNANLAR
Sahnede Hayatını Kaybetmişti: Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı
Altın, Konut Fiyatlarını ve Otomobili Vurdu! Piyasalarda Dengeler Alt Üst Oldu Altın, Konut Fiyatlarını ve Otomobili Vurdu! Piyasalarda Dengeler Alt Üst Oldu
Trafikte Yeni Dönem: Bunu Yapan Yandı! Cezalar Katlanıyor, Ehliyete El Konuluyor Trafikte Yeni Dönem: Bunu Yapan Yandı! Cezalar Katlanıyor, Ehliyete El Konuluyor
Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek! Ödemeyene Haciz Yolda Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek
Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya Çıktı Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan!