Büyük Düşüşün Ardından Altında Son Durum Ne?
ABD ile Çin'in anlaşma sağlamasının ardından güvenli liman altında hareketlilik yaşandı. Dün yaşanan düşüşün ardından yatırımcılar altında yaşanacak gelişmeleri merak ediyordu. İşte altın fiyatlarında son durum.
ABD ile Çin arasındaki ek gümrük vergisi geriliminin hafiflemesi yönünde anlaşma sağlanmasının ardından piyasalarda hareketlilik sürüyor. Altın fiyatlarında bir düşüş meydana gelirken, güvenli liman altın satış getirmeye devam etti.
Altın piyasasındaki gerilimin ardından gram altın an itibarıyla 3899'dan işlem görüşüyor.
Çeyrek altının ise alış fiyatı 6 bin 604 TL’den işlem görüyor.
Ons altın ise 3125 dolardan alıcı buluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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