Altın Fiyatlarında Günler Sonra Bir İlk! Altın Yatırımı Yapanlar Soğuk Terler Dökecek! Büyük Düşüş Oldu
Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Küresel piyasalarda resesyon endişelerinin zayıflamasıyla birlikte artan risk iştahı, yatırımcıları güvenli liman olan altından uzaklaştırdı. Ons altın, yüzde 2,02’lik düşüşle 3.184 dolara kadar çekildi. Bu seviyeler, altının son bir ayda gördüğü en düşük değer olarak kayda geçti.
Kaynak: Haber Merkezi
Uluslararası piyasalardaki gerilemenin etkisi, yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı. Serbest piyasada gram altın fiyatı, gün içinde 3.967 TL’ye kadar indi. Bu düşüş, 11 Nisan’dan bu yana gram altın için en düşük seviye olarak öne çıktı.
RİSK İŞTAHININ ARTIŞI ALTINA SATIŞ GETİRDİ
ABD ile Çin arasında ticaret geriliminin hafiflemesi ve tarafların yeni gümrük tarifeleri konusunda ateşkese yönelmesi, yatırımcı algısını değiştirdi. Küresel resesyon ihtimalinin zayıflamasıyla birlikte riskli varlıklara yöneliş artarken, bu gelişme altına olan talebin zayıflamasına neden oldu.
Altın, güvenli liman özelliğini kısa vadede geri planda bırakırken, hisse senetlerine yönelen sermaye altın fiyatlarını baskıladı.
"3.165 DOLARA KADAR GERİLEYEBİLİR" UYARISI
Saxo Bank Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen, yaptığı değerlendirmede, piyasaların hafta sonu açıklanan tarife ateşkesi sonrası yön değiştirdiğini belirtti. Hansen, “Son dönemde altını rekor seviyelere taşıyan güvenli liman talebinde azalma var. 3.200 dolar seviyesinin kırılması durumunda düşüş hızlanabilir ve kısa sürede 3.165 dolar seviyesi test edilebilir” ifadelerini kullandı.
Uzmanlara göre, altın fiyatlarının seyrinde bundan sonraki süreçte jeopolitik gelişmeler, merkez bankalarının para politikaları ve küresel ekonomik veriler belirleyici olacak.