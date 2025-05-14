Altın Fiyatlarında Günler Sonra Bir İlk! Altın Yatırımı Yapanlar Soğuk Terler Dökecek! Büyük Düşüş Oldu

Uluslararası piyasalardaki gerilemenin etkisi, yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı. Serbest piyasada gram altın fiyatı, gün içinde 3.967 TL’ye kadar indi. Bu düşüş, 11 Nisan’dan bu yana gram altın için en düşük seviye olarak öne çıktı.