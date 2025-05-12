Bakan Göktaş'tan Gönüllü Anneye Anneler Günü Ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 40 yıldır Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklara gönüllü olarak annelik yapan 65 yaşındaki Nimet Gürel'i evinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Bakan Göktaş'tan Gönüllü Anneye Anneler Günü Ziyareti

İstanbul'daki programları kapsamında Avcılar’a giden Bakan Göktaş, yıllardır koruma altındaki çocuklara "evlatlarım" diyerek şefkatle yaklaşan Gürel ile bir araya geldi. Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde çocukların manevi annesi olarak tanınan Gürel'e yapılan ziyarette, İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül ve çocuklar da hazır bulundu.

İki çocuk annesi Gürel'in, çocuklar tarafından "babaanne" olarak çağrıldığını belirten Göktaş, Gürel’in gönüllü anneliğe nasıl başladığına dair anlattığı yaşam öyküsünü dinledi. Ayrıca, Gürel’in yıllar içinde devlet korumasındaki çocuklarla çekilmiş fotoğraflarını içeren albümleri inceledi.

Bakan Göktaş'tan Gönüllü Anneye Anneler Günü Ziyareti - Resim : 1

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, Gürel hakkında basında çıkan haberlerden etkilendiğini ve bu anlamlı günde hem teşekkür etmek hem de Anneler Günü’nü kutlamak için ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

Gürel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yıllar içinde çocuk evlerinde yaşanan dönüşümü şu sözlerle anlattı: "O zaman burada 39 çocuğa tek bir anne bakıyordu şimdi 5 yıldızlı. Hepsi çocuk gelişimi mezunu annelerimizin."

BAKAN GÖKTAŞ'A ANLAMLI HEDİYE

Ziyaretin sonunda, çocuklar duygularını yazdıkları mektupları Anneler Günü hediyesi olarak Bakan Göktaş’a sundu. Mektupları dikkatle okuyacağını belirten Göktaş, çocuklara tek tek yanıt vereceğini ifade etti.

Ayrıca çocuklar, Nimet Gürel’e aralarındaki anılardan oluşan fotoğrafların yer aldığı özel bir tablo hediye etti. Ziyaretin sonunda Bakan Göktaş, apartman sakinlerinin de Anneler Günü’nü kutlamayı ihmal etmedi.

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