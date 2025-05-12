Fenomen İsmin Kardeşi Fidye İçin Kaçırıldı! O Anlar Kamerada

Sosyal medya fenomeninin kardeşi T.A.T., İstanbul’da fidye için kaçırıldı. Polis baskılarının ardından panikleyen şüpheliler, T.A.T.’yi serbest bırakıp cebine 2 bin lira taksi parası koydu. 4 şüpheli gözaltına alındı, iki şüpheli tutuklandı.

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Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan otomobil videoları fenomeni H.T.'nin kardeşi T.A.T. (21), İstanbul’da fidye için kaçırıldı. Olayın ardından polis harekete geçti. Fenomenin kardeşini kaçıranlar, yapılan baskınlar sonrasında yakalanacağını anlayınca, T.A.T.’nin cebine 2 bin lira taksi parası koyarak serbest bıraktı. Polis tarafından sürdürülen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı, kaçırılma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Fenomen İsmin Kardeşi Fidye İçin Kaçırıldı! O Anlar Kamerada - Resim : 1

FENOMENİN KARDEŞİNİ KAÇIRDILAR

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na başvuran T.A.T.’nin babası M.T. (54), oğlunun telefonuna gelen bir çağrıda "Oğlun elimizde, bize bir dükkan tapusu getir, oğlunu al" diyerek yardım talep ettiğini bildirdi. Yapılan araştırmalar sonucu T.A.T.’nin, sosyal medya üzerinden otomobil videoları paylaşarak 1 milyonun üzerinde takipçi kazanan H.T.’nin kardeşi olduğu öğrenildi.

Fenomen İsmin Kardeşi Fidye İçin Kaçırıldı! O Anlar Kamerada - Resim : 2

FARKLI ADRESLERE BASKIN DÜZENLENDİ

Olayın araştırılması sırasında, mağdurun kaçırıldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kameralardaki görüntülerde, T.A.T.’nin aracının iki otomobil tarafından takip edilip durdurulduğu ve ardından kaçırıldığı görülüyor. Polis, yüzlerce saatlik kamera kaydını inceledikten sonra, Bağcılar, Fatih, Şişli ve Kartal gibi farklı semtlerdeki adreslere baskınlar yaptı. Ancak şüphelilerin baskınlardan kısa süre önce T.A.T. ile adreslerden ayrıldıkları belirlendi. Daha sonra baba M.T.’yi arayan şüpheliler, "Tapudan vazgeçtik, şikayeti geri çek, oğlunu sana gönderelim" diyerek fidyeden vazgeçtiklerini bildirdi.

Fenomen İsmin Kardeşi Fidye İçin Kaçırıldı! O Anlar Kamerada - Resim : 3

TAKSİ PARASI VERİP SERBEST BIRAKTILAR

Sonraki günlerde kaçıranlar, polisin baskısının etkisiyle, T.A.T.’yi Beykoz’da serbest bırakıp cebine 2 bin lira taksi parası koyarak gitmesine izin verdi. T.A.T., "Sürekli adres değiştiriyorlardı. Çok korkuyorlardı. Sonunda vazgeçip bana 2 bin lira vererek serbest bıraktılar" diye konuştu.

4 KİŞİ YAKALANDI, 2'Sİ TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliği, olayla ilgili olarak S.T. (36), G.D. (49), A.Ö. (26) ve G.Ö. (49) isimli 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde, kimseye zarar vermeyi düşünmediklerini ve sadece alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ve S.T. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

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