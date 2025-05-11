Bakan Göktaş Kendisine Sosyal Medyadan Ulaşan Gencin Nişanına Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kız isteme ve nişan merasimi için kendisine sosyal medyadan ulaşan genci yalnız bırakmadı. Kız isteyen Göktaş, çiftin nişan yüzüklerini de taktı.

26 yaşındaki Mehmet Fatih Tuğ ve 25 yaşındaki Edanur Özdemir çifti İstanbul’un Sultangazi ilçesinde nişanlandı. Çift, isteme ve nişan törenine Bakan Göktaş’ı da davet etti. "Allah'ın emri, peygamberin kavliyle" Edanur'u Mehmet Fatih'e isteyen Göktaş, baba Süleyman Özdemir'in kızı, eşi ve aile büyüklerinin görüşlerini alıp, olumlu yanıt vermesinin ardından çiftin nişan yüzüklerini taktı.

'EVLİLİK YOLUNDA GENÇLERİN YANINDA OLMAK BOYNUMUZUN BORCU'

Gençlerin yanında olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Bakan Göktaş, “Hayırlı uğurlu olsun. Ömür boyu mutluluklar, her zaman yanınızdayız” dedi. Aile Yılı kapsamında evlenecek gençlere yönelik Aile Gençlik Fonu ve indirim desteklerini anımsatan Göktaş, "2025 Aile Yılı'nda gençlerimize, ailelerimize yönelik çok önemli desteklerimiz var. Gençlerimizin çıktıkları evlilik yolunda yanlarında olmak boynumuzun borcu” ifadelerini kullandı.

Mehmet Fatih Tuğ da "Geçtiğimiz cuma günü namazdan sonra Bakanımıza mesaj atıp bu özel günümüze davet etmek istedim. Bizi kırmadılar, çok güzel dönüş yaptılar. Bugün bizleri çok mutlu ettiniz” diyerek Bakan Göktaş’a teşekkürlerini şöyle iletti:

"Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, Sayın Bakanımızın gayretleriyle bu sene Aile yılı ilan edilmesiyle çok güzel projeler, çalışmalar var. 'Nasıl olacak, nasıl evleneceğiz' diye düşünen birçok genç vardı ama bugün öyle düşünmüyorlar, yalnız olmadığımızı hissedebiliyoruz."