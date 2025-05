Bakan Göktaş’tan Üniversitelilerin Koruyucu Aile Projesine Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aile sistemi üzerine hazırladıkları bitirme projesiyle sosyal medyadan destek isteyen üniversite öğrencilerine kayıtsız kalmadı. Adnan Menderes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencileri İrem Arslan ve arkadaşlarıyla videokonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştiren Bakan Göktaş, projeye destek verdi.

Görüşmede öğrencilerin koruyucu aile sistemine dair soruları yanıtlanırken, projeleri kapsamında planladıkları etkinlikler de ele alındı. Bakan Göktaş, gençlerin sosyal sorumluluk içeren konulara ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür projelerin toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Farkındalık yaratan bu güzel konuya değindiğiniz için çok teşekkür ederim” diyen Göktaş, projeyi tamamladıktan sonra elde edilen sonuçları birlikte değerlendirmek istediklerini ve benzer sosyal çalışmalara her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

'HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLARIZ'

Gençlerin bu tür sosyal konuları ele almasını çok önemsediklerini vurgulayan Göktaş, şunları söyledi:

“Siz mesaj atınca konunun da bu kadar önemli olduğunu görünce heyecanınıza katkı sunmak açısından sizlerle bu görüşmeyi yapmak istedik. Projeniz bittikten sonra sonuçları da beraber görmek istiyoruz. Sizlerle iş birliğine her zaman açığız. Bu çalışmanızın farkındalığı artıracağına ben inanıyorum. Yolunuz açık olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Farkındalık yaratan bu güzel konuya değindiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu tür sosyal projelerin ele alınmasını, üniversitede işlenmesini biz çok değerli, çok kıymetli buluyoruz. Sizler de inşallah ileride bu konuları daha fazla anlatmaya devam edersiniz. Sizin ödevinizden, çalışmanızdan istifade etmek isteriz. Başka arkadaşlarınızda benzer sosyal konuları ele alırsa her türlü desteği sağlamaya devam ederiz.”

ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR

Öğrenciler ise bakanlık yetkililerine teşekkür ederek, “Bu süreçle ilgili görüşleriniz bizim için çok kıymetli. Bilgi ve deneyimleriniz projemize katkı sağlayarak farkındalığı artırmamıza daha çok yardımcı olacaktır. Biz de bu süreçte elimizden geldiğince iyi bir şekilde çalışıp daha sonra elde ettiğimiz verileri, projeleri tekrardan size göndermeyi çok isteriz.” ifadelerini kullandı.