İstanbul’da Skandal: Sapık Patrondan Kız Çocuğuna İstismar! Detaylar Mide Bulandırdı

İstanbul Şişli’de işyeri sahibi Akın A., çalışanı olan 15 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti. Küçük kızın, ailesiyle beraber karakola gidip Akın A.'dan şikayetçi olması sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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İstanbul’da Skandal: Sapık Patrondan Kız Çocuğuna İstismar! Detaylar Mide Bulandırdı

Skandal olay, Kasım 2023 günü İstanbul Şişli'de yaşandı. Sabah'ın haberine göre, 31 yaşındaki kadın kuaförü Akın A. iş yerindeki 15 yaşındaki çalışanı Rüya G. isimli kız çocuğunu evine davet etti. Kız çocuğunun teklifi reddetmesi üzerine Akın A. Rüya G.’nin dedesini arayarak izin istedi.

Kız çocuğunun evinde olduğu esnada alkol alan Akın A., kıyafetlerini çıkarmaya başladı. Akın A’nın kendisine dokunması sonrası neye uğradığını şaşıran kız çocuğu duruma tepki göstererek evden kaçtı. Hemen durumu ailesiyle paylaşan Rüya G. karakola giderek Akın A’dan şikayetçi oldu. Akın A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da Skandal: Sapık Patrondan Kız Çocuğuna İstismar! Detaylar Mide Bulandırdı - Resim : 1

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Karakoldaki ifadesinde suçlamaları reddeden Şüpheli Akın A., Rüya ve kız kardeşiyle plan yaptıklarını, kardeşinin gelmeyeceğini söylemesi üzerine Rüya'nın beraber vakit geçirebileceklerini söylediğini öne sürdü. Akın A. böyle bir olayın yaşanmadığını iddia etti.

KIZ ÇOCUĞU KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Küçük kız ise ifadesinde, Akın A'nın omzuna dokunduğunu daha sonra telefonla konuşmaya gidip döndüğünde, sinirle ışıkları kapatıp pantolonunu çıkardıktan sonra üzerine gelip kolunu tuttuğunu belirtti.

İstanbul’da Skandal: Sapık Patrondan Kız Çocuğuna İstismar! Detaylar Mide Bulandırdı - Resim : 2

SAVCILIK ÇOCUĞU HAKLI BULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, şüpheli şahıs için iddianame hazırlanıp İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede Rüya G.'nin cinsel istismar olayını ayrıntı vererek anlattığı ifadesinde çelişkinin bulunmadığı, ikili arasında bir husumetin olmadığı aktarıldı.

16 YIL HAPİS TALEP EDİLDİ

Öte yandan iddianamede, ‘Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarına Teşebbüs’ suçunu oluşturduğu ve yeterli delilin bulunduğu belirtildi. Savcılık, Akın A. için 16 yıl hapsini talep etti.

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Kaynak: Sabah

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