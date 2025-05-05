Kars’ta Yasa Dışı Silah Operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, Arpaçay ilçesine bağlı Çanaksu köyünde yasa dışı kaçak silah ve mühimmat ticareti yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

Adresinde 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 59 tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 14 av tüfeği fişeği ele geçirilen şüpheli E.A. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA