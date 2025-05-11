1 Yıldır Kayıp Olan Nagihan'ın Korkunç Akıbeti Ortaya Çıktı! İstismar Eden Dayısı Öldürüp Beton Dökmüş

Kütahya’da H.E.T. (22) isimli şahıs, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne başvurarak kardeşi Nagihan Uyğur’un (19) yaklaşık 1 yıldır kayıp olduğunu söyledi. H.E.T., kız kardeşinin en son geçen yıl nisan ayında evden ayrıldığı ve Eskişehir’deki barlarda çalıştığını, o tarihten beri de kendisinden haber alamadığını belirtti. Kayıp başvurusunun ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Aralarında akrabaları ve arkadaşlarının bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesi alındı.

BETONLA KAPATILAN KUYUDAN ÇIKTI

Polis ekipleri, Nagihan Uyğur’un iki kız kardeşiyle birlikte anneleri Hatice Uyğur’un cezaevine girmesi sonrasında dayısı Yaşar T. ile birlikte kaldığı evde öldürüldüğünü tespit etti. Börekçiler Mahallesi Dutlu Sokak’taki adrese giden polis ekipleri, 2 katlı binanın giriş katındaki zemininde normal olmayan bir alan tespit etti. Üzeri betonla kapatılan kuyuda Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla polis, AFAD ve olay yeri inceleme ekiplerince yapılan kazıda, kayıp olarak aranan Nagihan Uyğur’un cesedi bulundu. Polisin incelemesi sonrası Nagihan'ın cesedi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Nagihan Uyğur’un cesedinin bulunduğu evin 2024 yılı ağustos ayında 1 milyon liraya başkasına satıldığı öğrenildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Nagihan Uyğur’un ölümüne ilişki başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Nagihan Uyğur’un dayısı Yaşar T. (41), onun eşi Havva T. (49), imam nikahlı eşi Emine Ç. (35), kayınbiraderi Osman Ç. (37), Havva Eylül T. (40), Fatma Ç. (62), Efe Sıktı T. (20), Halil T. (23) ve Nagihan’ın kız kardeşi G.U. (15) gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 9 kişi, işlemlerinin ardından Kütahya Adliyesi’ne sevk edildi. Kız kardeş G.U. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNE VE DAYI, BABANIN KATİL ZANLISI

Diğer yandan dayı Yaşar T.’nin Nagihan Uyğur’un babası Mehmet Uyğur’un 2011 yılında Hatay’da öldürmesine ilişkin soruşturmada firari olduğu ve geçen şubat ayında yakalanarak tutuklandığı, aynı soruşturmada Nagihan Uyğur’un annesi Hatice Uyğur’un eşini tabancayla öldürerek toprağa gömdüğünü itiraf ettiği ve 2018 yılında tutuklandığı belirtildi. Ailenin, 2011 yılındaki cinayetin ardından Gaziantep ve Antalya’dan sonra Kütahya’ya taşındıkları bildirildi.

İNFAZ KARARI İDDİASI

Soruşturmada dosyasındaki ifadelerde, öldürülen Nagihan Uyğur’un, dayısı Yaşar T. tarafından aynı evde yaşadıkları dönem cinsel istimara maruz bırakıldığı ve bu durumun aile yakınları tarafından da bilindiği iddia edildi. Ayrıca Yaşar T.’nin biri resmi nikahlı 2 eşinin bu durumu kabullenmediği ve genç kızı evde istemedikleri öne sürüldü. İddiaya göre, 2023 yılı eylül ayında Yaşar T. önderliğinde evde bir toplantı yapılarak Nagihan Uyğur için "infaz" kararı alındığı, dayı Yaşar T.’nin tutuklanan diğer akrabalarıyla birlikte genç kızı iple boğduktan sonra kuyuya attığı ve üzerini de betonla kapattığı ileri sürüldü.

Diğer yandan Hatice Uyğur’un 2 kız çocuğu da savcılık kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na teslim edilerek devlet korumasına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA