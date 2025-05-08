Kan Donduran Cinayet... Kanser Hastası, Eşini Öldürüp İntihar Etti

Ankara'da kan donduran bir cinayet yaşandı. Kanser hastası Zekai Mallı isimli kişi, eşi Adalet Mallı'yı silahla öldürerek intihar etti.

Kan Donduran Cinayet... Kanser Hastası, Eşini Öldürüp İntihar Etti

Kadın cinayetinin adresi bu kez Ankara oldu. Bir süredir kanser tedavisi gören 67 yaşındaki Zekai Mallı, evli olduğu Adalet Mallı’yı silahla vurarak öldürmesinin ardından intihar etti.

Dün gece saatlerinde Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana gelen olayda, kanser hastası olan Zekai Mallı, iddiaya göre tartıştığı eşi Adalet Mallı’yı silahla vurdu. Zekai Mallı daha sonra kendisini de aynı silahla vurarak intihar etti.

Komşuların ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Adalet ve Zekai Mallı’nın cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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