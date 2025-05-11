2 Yaşındaki Nazlı Bebeğin Feci Ölümü! 'Yüksekten Düşerek' Hayatını Kaybetti

Mardin'de, ailesinin yüksekten düştüğünü söylediği 2 yaşındaki Nazlı bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nazlı'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek.

2 Yaşındaki Nazlı Bebeğin Feci Ölümü! 'Yüksekten Düşerek' Hayatını Kaybetti

Mardin’in Midyat ilçesi Yolbaşı Mahallesi'nde şüpheli bir bebek ölümü yaşandı. İddiaya göre ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak 2 yaşındaki kızları Nazlı İşler’in yüksekten düştüğünü söyledi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ailenin özel araçlarıyla hastaneye götürmeye çalıştığı Nazlı bebek, mahalle yolunda karşılanan ambulansa alınarak, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nazlı bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

2 Yaşındaki Nazlı Bebeğin Feci Ölümü! 'Yüksekten Düşerek' Hayatını Kaybetti - Resim : 1

ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ BEKLENİYOR

Nazlı bebeğin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’da Kan Donduran Olay! 1 Yaşındaki Bebek, 2 Yaşındaki Bebeğin Çalıştırdığı Traktörün Altında KaldıŞanlıurfa’da Kan Donduran Olay! 1 Yaşındaki Bebek, 2 Yaşındaki Bebeğin Çalıştırdığı Traktörün Altında KaldıGüncel
Şanlıurfa’da Yürek Yakan Olay! Balkondan Düşen 1 Yaşındaki Bebek Hayatını KaybettiŞanlıurfa’da Yürek Yakan Olay! Balkondan Düşen 1 Yaşındaki Bebek Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Mardin Bebek ölüm
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
İzmir'de Feci Olay! Doğal Gaz Bomba Gibi Patladı, 4 Yaralı Doğal Gaz Bomba Gibi Patladı
Yaz Gelmeden Geri Döndü: Sağanak Yağış ve Fırtına Geliyor! Sıcaklık Dibe Vuracak Sağanak Yağış ve Fırtına Geliyor! Sıcaklık Dibe Vuracak
Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek? Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek?
ÇOK OKUNANLAR
DEM Partili Başkan Mustafa Mesut Tekik Hayatını Kaybetti DEM Partili Başkan Hayatını Kaybetti
Putin'den Ateşkes Kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İşaret Etti Putin'den Ateşkes Kararı
Parkta Korku Dolu Anlar: Çocukların Gözü Önünde Saldırdı Parkta Korku Dolu Anlar: Çocukların Gözü Önünde Saldırdı
Şoke Eden Dolandırıcılık: Damadının Sesi Kopyalandı, Altınlarından Oldu Şoke Eden Dolandırıcılık: Damadının Sesi Kopyalandı, Altınlarından Oldu
Yaz Gelmeden Geri Döndü: Sağanak Yağış ve Fırtına Geliyor! Sıcaklık Dibe Vuracak Sağanak Yağış ve Fırtına Geliyor! Sıcaklık Dibe Vuracak