2 Yaşındaki Nazlı Bebeğin Feci Ölümü! 'Yüksekten Düşerek' Hayatını Kaybetti

Mardin’in Midyat ilçesi Yolbaşı Mahallesi'nde şüpheli bir bebek ölümü yaşandı. İddiaya göre ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak 2 yaşındaki kızları Nazlı İşler’in yüksekten düştüğünü söyledi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ailenin özel araçlarıyla hastaneye götürmeye çalıştığı Nazlı bebek, mahalle yolunda karşılanan ambulansa alınarak, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nazlı bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ BEKLENİYOR

Nazlı bebeğin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA