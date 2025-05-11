İzmir'de Feci Olay! Doğal Gaz Bomba Gibi Patladı, 4 Yaralı

İzmir'de 7 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede gaz sızıntısı sebebiyle patlama meydana geldi. Patlama ve sonrasında çıkan yangında 4 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Son dönemde artış gösteren doğal gaz patlamaları vatandaşı endişelendirirken, gece yarısı İzmir’in Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi 162. Sokak 24-A numaralı, 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede bir patlama meydana geldi. Gaz sızıntısından olduğu belirtilen patlamayı duyan vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada dairede yangın çıkarken, bina tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, binada mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangında 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin patlamanın yaşandığı dairede, 1'birinin aynı binada yaşadığı, diğer 2'sinin ise o sırada sokaktan geçen vatandaş olduğu belirtildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama sonrası 3'üncü kattaki daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de Feci Olay! Doğal Gaz Bomba Gibi Patladı, 4 Yaralı - Resim : 1

PATLAMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Patlamada anında, çevrede bulunan kafe ve iş yerlerinin camlarında hasar oluştu. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, patlamayla birlikte iş yerinin camlarının kırıldığı ve vatandaşların panikle kaçtığı görülüyor.

Olay ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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