Çorum'da Fabrikada Patlama! 7 İşçi Yaralandı

Çorum'da Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Sokak'taki Hatap Un Fabrikası'nda henüz öğrenilemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA