Çorum'da Fabrikada Patlama! 7 İşçi Yaralandı

Çorum'daki bir un fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralandı.

Çorum'da Fabrikada Patlama! 7 İşçi Yaralandı

Çorum'da Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Sokak'taki Hatap Un Fabrikası'nda henüz öğrenilemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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