Milyarlarca Liralık Pistler Kırılmıştı! Atatürk Havalimanı İçin Karar

Milyarlarca lira değerindeki pistleri kırılan Atatürk Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla resmen 'teknopark' ilan edildi.

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Milyarlarca Liralık Pistler Kırılmıştı! Atatürk Havalimanı İçin Karar

Atatürk Havalimanı’nın terminal binalarının teknopark ilan edilmesine yönelik karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin açıklamasında, "Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak. Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul'u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Milyarlarca Liralık Pistler Kırılmıştı! Atatürk Havalimanı İçin Karar - Resim : 1

Atatürk Havalimanı’nın Terminal Binaları’nın ‘teknopark’ ilan edilmesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kacır, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları ‘teknopark’ ilan edildi. Bilişim Vadisi’ne bağlı kurulan teknopark, ‘Terminal İstanbul’ markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak. Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul’u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız. Bu dev merkezde kuracağımız bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri de farklı yaş gruplarına ev sahipliği yapacak” ifadelerini kullandı.

PİSTLER KIRILMIŞTI

Atatürk Havalimanı, 7 Nisan 2019’dan bu yana sivil uçuşlara kapatılmış ve Millet Bahçesi yapmak amacıyla pistleri kırılmıştı. Pistlerin üzerine yapılması planlanan Milet Bahçesi’nin ilk etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen ‘Büyük İstanbul Mitingi’ ile açılmıştı.

Geçmişte uçakların inip kalktığı pistlere tenis kortu, basketbol ve futbol sahaları gibi yapılar inşa edilmişti.

Atatürk Havalimanı’nda kırılan pistlerin maliyetinin kamuya zararının 22.5 milyar lirayı bulduğu belirtilmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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