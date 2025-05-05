Gece 03.00'te Felakete Uyandılar! 'Yer Yerinden Oynadı, Bomba Atılmış Gibiydi...'

Konya'nın Karatay ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen ve doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama, mahalle sakinlerinde büyük korku yarattı. Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'nde 4 katlı binanın 3. katında gece saatlerinde yaşanan patlamada 1'i ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı. Olay sonrası başlatılan inceleme ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

'YANGINI GÖRDÜK, DIŞARI ÇIKTI'

Patlamayı duyan mahalle sakinleri yaşadıkları dehşeti anlattı. Yan binada oturan Muhammet Koç, patlamayla birlikte büyük bir gürültüye uyandıklarını belirtti. "Kapılarımız, pencerelerimiz açılmış, camlarımız kırılmış. Biz olayın boyutunu bilmiyorduk. Doğal gaz patlaması olduğunu bilmiyorduk. Sonra penceremizden dışarı bakınca yan binanın yandığını gördük. Büyük bir yangın vardı. Dışarıya çıktık." diye konuşan Koç, yaşadıkları şoku hâlâ atlatamadıklarını dile getirdi.

'BOMBA ATILMIŞ GİBİ OLDU'

Koç, "Çok korkunç bir şeydi. Biz bazen haberlerde görüyorduk, basite alıyorduk. Doğal gaz patlaması gerçekten çok şiddetli bir olaymış. Karşımızdaki binanın camları, pencereleri kırıldı. Sitemizdeki diğer binaların camları dökülmüş. Bizim binamız yine ciddi şekilde zarar gördü. Bizim binamızın arkasındaki bina bile zarar görmüş. Basıncın şiddetini düşünemiyoruz. Bomba atılmış gibi oldu. Hala olayın şokundayız." diyerek yaşadıkları korkuyu anlattı.

Patlamaya çok yakın bir konumda yaşayan Mehmet İnce de yaşadığı anları şu sözlerle aktardı:

"Biz deprem oldu zannettik. Bir anda patlamayla sanki yer yerinden oynadı. Ben patlama olan binanın hemen yanındaki binanın birinci katında yaşıyorum. Uyuyorduk. Bir anda patlama geldi. Çok kuvvetliydi. Çevredeki binaların çoğunda hasar oluştu. Gürültüye uyandıktan sonra dışarıya çıktık. Binayı görünce çok üzüldük. Hayatı kaybeden var mı acaba diye endişelendik ama şükür yokmuş."

'SABAHA KADAR KORKUYLA BEKLEDİK'

Mahalle sakinlerinden Nurcan Aydın ise, "Bende her zaman zaten bir deprem korkusu vardı. Gece bir zangırtı çöktü. Kalkıp lambaya baktım, sallanmıyordu. Çocuğum, 'Anne doğal gaz patladı.' diye ağlıyordu. Her taraf ana baba günü gibiydi. Herkes ağlıyordu. 'Can kaybı var mı?' diye sordum. 'Yok.' dediklerinde rahatladım. Sabaha kadar korkuyla bekledik. Verilmiş sadakamız varmış dedik." ifadeleriyle gecenin dehşetini aktardı.

PATLAMA ANI GÜVEN KAMERASINDA

Patlama anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde önce güçlü bir ışık, ardından cam ve beton parçalarının şiddetle etrafa saçıldığı görülüyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Başsavcı Halil İnal’ın uzman bilirkişilerle birlikte olay yerinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA