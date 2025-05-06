Gazeteci Ece Üner'e Dava Açıldı: 2 Yıla Kadar Hapsi İstendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'Yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından gazeteci ve sunucu Ece Üner hakkında dava açıldı.

Ece Üner'in 2 yıla kadar hapis istemi ve 50 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Üner, İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Kaynak: DHA