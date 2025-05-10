Bursa'da Erkek Öğrenci Yurdunda Korkutan Yangın

Bursa'da bir erkek öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe yol açtı. Dumandan etkilenen 3 öğrenciye olay yerinde müdahale edildi.

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Bursa'da Erkek Öğrenci Yurdunda Korkutan Yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı bir erkek yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yurtta kalan öğrenciler hızla tahliye edilirken, dumandan etkilenen 3 öğrenciye ambulansta müdahale edildi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Aşkın Sokak'ta, bir vakfa ait erkek öğrenci yurdunun bahçesindeki kazan dairesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevleri fark eden öğrenciler büyük panik yaşadı. Yurttakiler hızlıca binayı tahliye ederken, durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına aldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 öğrenciye ise olay yerindeki ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Binanın bir bölümünde hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yetkililer, yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Olay, can kaybı yaşanmaması açısından ucuz atlatıldı.

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Kaynak: DHA

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