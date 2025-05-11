Şoke Eden Dolandırıcılık: Damadının Sesi Kopyalandı, Altınlarından Oldu

İstanbul Bayrampaşa'da yaşanan olayda, 81 yaşındaki Gülfer Ünal, kendisini damadı olarak tanıtan bir dolandırıcının hedefi oldu. Telefonda acil para ihtiyacı olduğunu söyleyen şüpheliye inanan yaşlı kadın, evinde sakladığı yaklaşık 400 bin lira değerindeki altınları poşetle kapıya gelen kişiye teslim etti. Gerçek, ertesi gün ailesinin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı.

'SESİNİ KOPYALAMIŞLAR'

Yaşadığı olayı anlatan Ünal, telefondaki kişinin sesinin damadının sesi olduğunu ve kendisini kandıran kişinin detaylı ve inandırıcı konuştuğunu belirtti.

Ünal, "İnandım çünkü ben damadımla aramda ufak tefek alışverişler yapıyoruz. 'Tamam' dedim o yüzden. Telefondaki kişiyi damadım zannettim. Onun sesini, her şeyini kopyalamışlar" dedi.

ALTINLARI ALIP KAÇTI

Şüpheli, paraya acil ihtiyaç duyduğunu, bulamazsa ziynet eşyasıyla teminat vereceğini söyleyerek yaşlı kadını ikna etti. Akşam saatlerinde kapıya gelen bir adam, altınları alarak hızla uzaklaştı.

Sabah saatlerinde tekrar arayan dolandırıcı, altınları bankadaki kasaya koyduğunu söyleyince Ünal şüphelenmeye başladı. Durumu ailesiyle paylaşınca dolandırıldığını fark etti ve polis ekiplerine başvurdu.

YAKALANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin yürüttüğü çalışma sonucu, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen 36 yaşındaki S.K., Pendik'te gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce de çok sayıda dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA