Elazığ Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest

Elazığ merkezli 6 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, sosyal medya üzerinden sahte avukat kimlikleriyle vatandaşları dolandıran 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Elazığ Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Keban İlçe Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan bir şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin, sahte avukat kimlikleriyle mağdurlarla iletişime geçerek icra takibi, Anayasa Mahkemesi başvurusu, tazminat davası ve kaybedilen davaları kazanma vaadiyle yüklü miktarda harç ve dava ücreti talep ettikleri, ayrıca kaybedilmiş davaları kazanılmış gibi göstererek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Operasyon, 10 Mayıs 2025 tarihinde Elazığ merkezli olarak Mersin, Gaziantep, İzmir, Çorum ve Mardin’de eş zamanlı gerçekleştirildi. Baskınlarda, 4’ü avukat 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu ve 6 sim kart ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yetkililer, sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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