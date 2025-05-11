DEM Partili Başkan Mustafa Mesut Tekik Hayatını Kaybetti

DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Acı haber, parti tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla duyuruldu.

DEM Parti'nin açıklamasında Tekik’in yaşamı boyunca halkların eşitliği, özgürlük ve adalet mücadelesi verdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Mücadeleci kişiliği, örgütlü duruşu ve halkına duyduğu bağlılıkla partimiz için çok değerli bir yol arkadaşıydı" denilerek, başta ailesi olmak üzere tüm parti üyelerine ve kamuoyuna başsağlığı dilekleri iletildi.

Partinin açıklaması şöyle:

"Batman İl Eş Başkanımız Mustafa Mesut Tekik’i geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mustafa Mesut Tekik yaşamı boyunca halkların eşitliği, özgürlük ve adalet mücadelesi verdi. Mücadeleci kişiliği, örgütlü duruşu ve halkına duyduğu bağlılıkla partimiz için çok değerli bir yol arkadaşıydı. Kendisine rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yoldaşlarımıza ve halkımıza başsağlığı diliyoruz. Anısı mücadelemizde yaşayacak."

Kaynak: ANKA