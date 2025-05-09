Şanlıurfa’da Kan Donduran Olay! 1 Yaşındaki Bebek, 2 Yaşındaki Bebeğin Çalıştırdığı Traktörün Altında Kaldı
Şanlıurfa’da traktöre tırmanan 2 yaşındaki bebeğin traktörü çalıştırması sonucu meydana gelen feci olayda 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Dehşete düşüren olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Evinin önünde oyun oynayan 2 yaşındaki M.C.G., traktörün üzerine tırmandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Hareket eden traktör, o sırada yerde oyun oynayan 1 yaşındaki kuzeni M.E.G.’nin üzerinden geçti. Feci olayda ağır yaralanan bebek, hastanede hayatını kaybetti.
Olay yerinde Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerinin inceleme sonrasında, soruşturma başlatıldı.
1 yaşındaki bebeğin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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