Şanlıurfa’da Kan Donduran Olay! 1 Yaşındaki Bebek, 2 Yaşındaki Bebeğin Çalıştırdığı Traktörün Altında Kaldı

Şanlıurfa’da traktöre tırmanan 2 yaşındaki bebeğin traktörü çalıştırması sonucu meydana gelen feci olayda 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Dehşete düşüren olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da Kan Donduran Olay! 1 Yaşındaki Bebek, 2 Yaşındaki Bebeğin Çalıştırdığı Traktörün Altında Kaldı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Evinin önünde oyun oynayan 2 yaşındaki M.C.G., traktörün üzerine tırmandı.

Şanlıurfa’da Kan Donduran Olay! 1 Yaşındaki Bebek, 2 Yaşındaki Bebeğin Çalıştırdığı Traktörün Altında Kaldı - Resim : 1

HAYATINI KAYBETTİ

Hareket eden traktör, o sırada yerde oyun oynayan 1 yaşındaki kuzeni M.E.G.’nin üzerinden geçti. Feci olayda ağır yaralanan bebek, hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da Kan Donduran Olay! 1 Yaşındaki Bebek, 2 Yaşındaki Bebeğin Çalıştırdığı Traktörün Altında Kaldı - Resim : 2

Olay yerinde Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerinin inceleme sonrasında, soruşturma başlatıldı.

1 yaşındaki bebeğin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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