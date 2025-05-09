Doğan Demir’den TÜPRAŞ İşçilerine Müdahaleye Tepki, ‘Bu Devlete Yakışmaz’

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan İstanbul Milletvekili Doğan Demir, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında toplumsal adalet, ifade özgürlüğü, iletişim altyapısı ve ekonomik adaletsizlik konularına değindi.

Sözlerine geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’i anarak başlayan Demir, "O bu Meclis’in gülen ve güldüren yüzü, halkın vicdanın sesi, barışın diliydi..." dedi.

'BU ZİHNİYETİN KAYNAĞINA İNMEDEN...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan fiziki saldırıyı sert bir dille kınayan Demir, “Türkiye’de ana muhalefet liderine yapılan bu menfur saldırı, yalnızca Sayın Özel’e değil, aslında demokrasimize yönelmiş bir tehdittir. Bu saldırı, Türkiye’de farklı düşünmenin, eleştirmenin ve muhalefet etmenin hedef hâline geldiğinin açık bir göstergesidir. Bugün Sayın Özel’e saldırılır; yarın bir gazeteciye, bir öğrenciye, bir işçiye saldırılır nitekim öyle de oluyor. Bu zihniyetin kaynağına inmeden, sadece failleri değil, azmettiricileri de sorgulamadan hiçbir yere varamayız" ifadelerini kullandı.

'BU YANLIŞTAN DERHAL DÖNÜLMELİ'

Saraçhane’deki protestolarda gözaltına alınan gençlerin durumuna da değinen Demir, "Demokratik haklarını kullanmak isteyen, eylemlere katılan ve sonrasında gözaltına alınan, hatta tutuklanan gençlerimiz, Türkiye’nin geleceğine dair umutlarımızı diri tutmak isteyen evlatlarımızdır. Bugün onları suçlu ilan eden anlayış, yarın bir nesli kaybetme riskini göze alıyor demektir" dedi. Cezaevinde olan her genç için ülkenin vicdanının sızlandığını ifade eden Demir, bu yanlışa derhal son verilmesi gerektiğiniz ve gençlerimiz bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları gerektiğini belirtti.

'BUNUN HESABINI KİM VERECEK?'

İstanbul’da yaşanan son depremin ardından iletişim altyapısının çöktüğünü söyleyen Demir, telekomünikasyon şirketlerini ve kamu otoritelerini sert sözlerle eleştirdi.

"Yıllardır dünyanın en pahalı tarifeleriyle hizmet veren, milyarlarca lira kâr açıklayan iletişim operatörleri nerede?" diye soran Demir, şunları söyledi: "6 Şubat depremlerinden hiçbir ders çıkarmamışsınız. Aynı karanlık senaryo yine karşımızda. Deprem olduğunda insanlar yakınlarına ulaşamıyor, yardım çağrısı yapamıyor. Peki bunun hesabını kim verecek? Neden bu operatörler hâlâ kamusal sorumluluk taşımıyormuş gibi davranabiliyor? Buradan çağrımdır: Derhal bu alanda ciddi bir kamu denetimi yapılmalı, afet anlarında iletişim altyapısının çökmesini önleyecek sistemler kurulmalıdır. Aksi takdirde bu millet bir kez daha yalnız bırakılır, bir kez daha enkaz altında hem bedenlerimiz hem umutlarımız kalır."

'İŞÇİYİ COPLAMAK ANAYASAYI COPLAMAKTIR'

TÜPRAŞ işçilerine yönelik polis müdahalesini de gündeme getiren Demir, “Elinde sadece pankart olan, taleplerini bağırarak ifade eden emekçilerin üzerine TOMA’larla, biber gazlarıyla, coplarla yürümek; bu devlete yakışmaz” dedi. Grevin anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Demir, "Grev yapan işçiyi coplamak, aslında Anayasa’yı coplamaktır. Emek mücadelesine tahammül edemeyen bir anlayış, sosyal devlet ilkesini çoktan terk etmiş demektir. TÜPRAŞ işçileri yalnız değildir. Bugün orada hak arayanlar, aslında milyonların adına ses vermektedir" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN HESABINA ERİŞİM ENGELİNE TEPKİ

Demir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına erişimin engellenmesini de eleştirerek, "Bu kadarı da olmaz dediğimiz her şey oluyor artık bu ülkede" dedi.

'ALEVİLERE YAPILAN BU BASKILAR SON BULMALI'

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Binali Sağlam’a yönelik yurtdışına çıkış yasağını da gündeme taşıyan Demir, “Cenazelerden biri terör suçlusu olduğu gerekçesiyle cenaze işlemlerini halletti diye Türkiye’ye geldiğinde gözaltına alınıyor, ardından adli süreçler devam ediyor ve sonucunda yurtdışına çıkma yasağı konuyor. Binali başkanın bütün ailesi yurtdışında, bu nasıl bir zulümdür Allah aşkına, Binali başkan nezdinde tüm Alevilere yapılan bu baskılar artık son bulmalıdır." şeklinde konuştu.