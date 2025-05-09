Terör Örgütü PKK Kongreyi Topladığını Açıkladı: 'Karar Çok Yakında Paylaşılacak'

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde kongresini topladığını açıkladı. PKK'nın açıklamasında "PKK 12. Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Son Güncelleme:
Terör Örgütü PKK Kongreyi Topladığını Açıkladı: 'Karar Çok Yakında Paylaşılacak'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın bugün "PKK'nın kongreyi duyurması an meselesi" açıklaması yapmasının hemen arkasından terör örgütü PKK, kongreyi topladığını açıkladı. PKK 12. Kongresi'nin, 5-7 Mayıs tarihleri arasında yapıldığı belirtildi. Terör örgütünün açıklamasında kongrenin, tüm "delegelerle" iki farklı alanda birbirine paralel olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

'TARİHİ KARARLAR ALINDI'

PKK'nın açıklamasında kongrenin terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine toplandığı ve "PKK Merkez Komitesi’nin" kısa raporunun kongrede okunup tartışıldığı bildirildi. Bu kapsamda örgüt faaliyetlerine ilişkin tarihi öneme sahip kararlar alındığı aktarıldı. Açıklamada, kongrenin, hazırlanmasında en çok emeği geçenlerden biri olan Sırrı Süreyya Önder'i de saygı ve minnetle andığı belirtildi.

'ÇOK YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ'

Kongrenin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgelerin, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Açıklamanın sonunda, İmralı Cezaevi'nde bulunan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın özgür kalması için mücadeleye devam edileceği mesajı verildi.

SÜREÇTE NASI BAŞLAMIŞTI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör sorununun sona ermesi için 22 Ekim 2024'te TBMM'den İmralı'ya yaptığı çağrı sonrası DEM Parti ile iktidar arasında bir diyalog süreci başladı. DEM Parti'nin, Meclis'teki çoğu partiyle de görüşmesiyle yeni bir sürece girildi. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ise İmralı Cezaevi'nden örgüte 27 Şubat'ta "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısı yaptı. Öcalan bunun için derhal kongrenin toplanması gerektiğini vurguladı. Öcalan'ın çağrısı sonrası uzun süredir PKK'nın silah bırakması bekleniyordu.

Sırrı Süreyya Önder'e Suikast İddiası... DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan İlk Açıklama! Neden Kamuoyuyla Daha Önce Paylaşılmadı?Sırrı Süreyya Önder'e Suikast İddiası... DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan İlk Açıklama! Neden Kamuoyuyla Daha Önce Paylaşılmadı?Güncel
İktidara Yakın Gazeteden Çarpıcı İddia: ‘PKK Kongresini Topladı, Fesih ve Silah Bırakma Kararı Aldı’İktidara Yakın Gazeteden Çarpıcı İddia: ‘PKK Kongresini Topladı, Fesih ve Silah Bırakma Kararı Aldı’Gündem

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
PKK Kongre DEM Parti
Son Güncelleme:
Boşanma Oranının En Düşük Olduğu Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız Boşanma Oranının En Düşük Olduğu Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız
Şanlıurfa'da Zehir TIR'ına Darbe: 101 Kilo Uyuşturucu Yakalandı Şanlıurfa'da Zehir TIR'ına Darbe: 101 Kilo Uyuşturucu Yakalandı
Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler
Kocaeli'de Jandarmadan Operasyon: 14 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Uyuşturucuyla Yakalandı Kocaeli'de Jandarmadan Operasyon: 14 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Uyuşturucuyla Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Olanlar 2520 Gün Kuralına Dikkat! Özgür Erdursun'dan Kritik Uyarı Geldi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Olanlar 2520 Gün Kuralına Dikkat! Özgür Erdursun'dan Kritik Uyarı Geldi
Çayın Çöpü Altın Oldu, Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Zengin Olup Milyonlar Kazanıyor Çayın Çöpü Altın Oldu, Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Zengin Olup Milyonlar Kazanıyor
Bankalar Tek Tek Duyurdu: Faizsiz Nakit Yağmuru Başladı! Hangi Banka Sıfır Faizle Ne Kadar Kredi Veriyor? Bankalar Duyurdu: Faizsiz Nakit Yağmuru Başladı! Hangi Banka Sıfır Faizle Ne Kadar Kredi Veriyor?