Terör Örgütü PKK Kongreyi Topladığını Açıkladı: 'Karar Çok Yakında Paylaşılacak'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın bugün "PKK'nın kongreyi duyurması an meselesi" açıklaması yapmasının hemen arkasından terör örgütü PKK, kongreyi topladığını açıkladı. PKK 12. Kongresi'nin, 5-7 Mayıs tarihleri arasında yapıldığı belirtildi. Terör örgütünün açıklamasında kongrenin, tüm "delegelerle" iki farklı alanda birbirine paralel olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

'TARİHİ KARARLAR ALINDI'

PKK'nın açıklamasında kongrenin terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine toplandığı ve "PKK Merkez Komitesi’nin" kısa raporunun kongrede okunup tartışıldığı bildirildi. Bu kapsamda örgüt faaliyetlerine ilişkin tarihi öneme sahip kararlar alındığı aktarıldı. Açıklamada, kongrenin, hazırlanmasında en çok emeği geçenlerden biri olan Sırrı Süreyya Önder'i de saygı ve minnetle andığı belirtildi.

'ÇOK YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ'

Kongrenin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgelerin, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Açıklamanın sonunda, İmralı Cezaevi'nde bulunan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın özgür kalması için mücadeleye devam edileceği mesajı verildi.

SÜREÇTE NASI BAŞLAMIŞTI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör sorununun sona ermesi için 22 Ekim 2024'te TBMM'den İmralı'ya yaptığı çağrı sonrası DEM Parti ile iktidar arasında bir diyalog süreci başladı. DEM Parti'nin, Meclis'teki çoğu partiyle de görüşmesiyle yeni bir sürece girildi. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ise İmralı Cezaevi'nden örgüte 27 Şubat'ta "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısı yaptı. Öcalan bunun için derhal kongrenin toplanması gerektiğini vurguladı. Öcalan'ın çağrısı sonrası uzun süredir PKK'nın silah bırakması bekleniyordu.

Kaynak: Haber Merkezi