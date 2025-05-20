Genç Kadına Kabusu Yaşatmışlardı! Akaryakıt İstasyonundaki Dehşette 3 Eşkıyaya Kelepçe

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda dakikalarca tekmelenip yumruklanarak dehşeti yaşayan Perihan Deveci’yi darp eden 3 saldırgan tutuklandı. Genç kadını darp eden saldırganların 20’li yaşlardaki S.S., H.A. ve T.A. olduğu öğrenildi.

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Muğla’da Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan dehşet saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Genç Kadına Kabusu Yaşatmışlardı! Akaryakıt İstasyonundaki Dehşette 3 Eşkıyaya Kelepçe - Resim : 1

DAKİKALARCA YUMRUKLANDI

Saat 16.00 sıralarında akaryakıt istasyonuna gelen Perihan Deveci, tanımadığını söylediği bir kişi ile tartıştı.

Deveci, tartışma sonrasında pompaların bulunduğu bölümde darp edildi. Market bölümüne sığınarak yardım istemeye çalışan genç kadın şiddeti yaşamaya devam etti. Tekmelenen, yumruklanan genç kadın polise giderek şikayetçi oldu.

Genç Kadına Kabusu Yaşatmışlardı! Akaryakıt İstasyonundaki Dehşette 3 Eşkıyaya Kelepçe - Resim : 2

TUTUKLANDILAR

Dehşet anları akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerden takip edilen saldırgan S.S. , H.A. ve T.A. gözaltına alındı, daha sonra ise tutuklandı.

Genç Kadına Kabusu Yaşatmışlardı! Akaryakıt İstasyonundaki Dehşette 3 Eşkıyaya Kelepçe - Resim : 3

Akaryakıt İstasyonunda Dehşeti Yaşadı: Tanımadığı Erkek Tarafından Saldırıya UğradıAkaryakıt İstasyonunda Dehşeti Yaşadı: Tanımadığı Erkek Tarafından Saldırıya UğradıGüncel

Kaynak: DHA

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