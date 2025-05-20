Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı! 4 Şüpheli Türkiye'ye Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 4 şüphelinin Gürcistan'da yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, açıklamasında "“Kırmızı Bültenle Aradığımız 4 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Türk Polisinden Kaçamadılar!” dedi.

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Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı! 4 Şüpheli Türkiye'ye Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.B., S.D., M.T. ve E.Ö.'nün Gürcistan'da yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu; 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.B., 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama ve Yağma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D. 'Yakın Akrabayı Öldürme ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.T., 'Yağma ile Cebir, Tehdit veya Hileyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı."

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Kaynak: DHA

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