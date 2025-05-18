Bakan Yerlikaya Yeni Düzenlemeyi Duyurdu! Düğün, Asker Uğurlama İçin Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım! İşte Cezalar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik güvenliğini esas alan 36 maddelik yeni bir kanun tasarısını Meclis’e sunduklarını duyurdu. Bakan Yerlikaya, yeni yasa tasarısında artık asker uğurlama, düğün vb. nedenle köprü, tünel, viyadük ve otoyol kapatarak trafiği engelleyen araç sürücülerine 180 bin lira para cezası kesilerek ehliyetlerinin 120 gün geri alınacağını açıkladı. İşte yeni düzenlemenin detayları…

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Son zamanlarda sosyal medyada artan ‘ambulansa yol vermeyen araç’ görüntülerinin sayısı artmaya devam ederken dün Ankara Konya Yolu Aşti istikametinde “ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu” büyük tepki toplamıştı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tepki toplayan olayın ardından sosyal medya hesabından ambulansa yol vermeyen araçların tespit edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, araç sürücüleri U.G., B.S., B.K. ve B.T.S.’ye toplamda 49.810 TL para cezası uygulandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya Yeni Düzenlemeyi Duyurdu! Düğün, Asker Uğurlama İçin Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım! İşte Cezalar... - Resim : 1

YENİ DÜZENLEME

3 aracın trafikten men edilerek otoparka çekildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, önemli bir gelişmeyi daha duyurdu. Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğinin artırılmasını hedefleyen ‘Yeni Yasa Tasarısı’ hakkında da önemli detayları paylaştı.

Bakan Yerlikaya Yeni Düzenlemeyi Duyurdu! Düğün, Asker Uğurlama İçin Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım! İşte Cezalar... - Resim : 2

180 BİN LİRA CEZA

36 maddelik kanun değişikliği teklifinin Meclis’e sunulduğunu belirten Bakan Yerlikaya, cezaları şöyle açıkladı:

Hazırladığımız yeni yasa tasarısı ile bu tür olayları engellemek amacıyla caydırıcı yeni yasal düzenlemeler yaptık. Yeni yasa tasarısında artık Asker Uğurlama, Düğün vb. nedenle Köprü, Tünel, Viyadük ve Otoyol kapatarak trafiği engelleyen araç sürücülerine 180.000 ₺ para cezası yazılacak, 120 gün ehliyetleri geçici olarak geri alınacak ve 120 gün araçları trafikten men edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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