Kurban Bayramı Öncesi Büyük Tuzak! Kurbanlık Alacaklar Dikkat, Akılalmaz Dolandırıcılık İfşa Oldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan Mustafa Başak, sosyal medyada beğendiği 2 danayı almak için bir kişiyle iletişime geçti. Görüştüğü kişi besici Başak’a ‘Kardeşim seni karşılayacak, sen hiç kardeşimle fiyat konuşma, ben sana uygun fiyata vereceğim ve danaları beğendiysen al götür sonra hesaplaşırız’ dedi.

Hayvanları aracına yükledikten sonra 200 bin TL’yi hesaba atan besici Başak’a tosunların parasının ödenmediği söylendi.

'ELİMDE 2 DANA VAR'

Besici Başak, görüştüğü kişiyi arasa da ulaşamayın dolandırıldığını anladı. Mustafa Başak’ın oğlu Nuri Başak dolandırıcının tuzağını şöyle anlattı:

Babamla kurbanlık alış ve satış yapıyoruz. Kurban Bayramı yaklaşırken bu süre zarfında babamı biri arıyor ve sıkışık olduğum için acilen satacağım' diyor. Dolandırıcı, babama sonra 2 dananın videolarını attı ve Defne ilçesinde köyün konumunu attı. Babam da dolandırıcıya güvenip danayı almak için gitti. Dolandırıcı babama 'gittiğin konumda kardeşim seni karşılayacak' dedi. Babama, 'sen hiç kardeşimle fiyat konuşma ve ben sana uygun fiyata vereceğim' dedi. 'Danaları beğendiysen al götür sonra hesaplaşırız' dedi.

'DANALARI BEĞENDİYSEN PARAYI AT' DEDİ

Babamla birlikte gidip danalara baktık ve yükledik. Babam, dana sahibiyle hiç pazarlık yapmadı. Dolandırıcı, dana sahibine benim abim gelecek ve sen fiyat konuşma danaları yükle gitsin demiş. Dolandırıcı da mal sahibini bu şekilde ayarlamış. Dolandırıcı sosyal medyada gördüğü mal sahibini bularak onu da ayarlıyor. Danaları beğendik araca yükledik. Ödeme kısmına gelince dolandırıcı babama yazmaya başladı, 'danaları beğendiysen parayı at' dedi. Babam da parayı hesaptan attı. Danaları yükledik çıkacağız, mal sahibi 'abi parayı attınız ama henüz gelmedi' diyerek bizi durdurdu. Biz dekontları gösterdik ve mal sahibi de 'ben senin kardeşinle alışveriş yaptım ama telefonları açmıyor' dedi. Babam da mal sahibine 'benim kardeşim yok' dese de bu şekilde dolandırıcıların tuzağına düştük" dedi.

'AVA GİDERKEN AVLANDIK'

Dolandırıcının danaları uygun fiyata verdiğini belirten Başak ‘Para gitti ve şikayetçi olduk. Dolandırıcıya 200 bin TL ödeme yaptık. Normalde o tosunlar 250 bin TL değerindeydi ama dolandırıcı çok sıkıştığım için satıyorum deyince tongaya geldik. Açıkçası ava giderken avlandık’ diyerek diğer besicileri uyardı.

Kaynak: İHA