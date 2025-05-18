Eurovision 2025'te Zafer Avusturya'nın! İsrail Protestoları Geceye Damga Vurdu

Her yıl düzenlenen ve müzik aracılığıyla ülkeler arası diyaloğu pekiştirmeyi amaçlayan Eurovision Şarkı Yarışması, bu yıl İsviçre'nin Basel kentinde düzenlendi. 69'uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali 26 ülkenin katılımıyla yapıldı. Törene damgasını vuran olay ise, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde aralıksız katliamlar yapan İsrail'in finale çıkmasına yönelik tepkilerdi.

Sahneye 4'üncü sırada çıkan İsrail temsilcisi Yuval Raphael, şarkısını seslendirirken, seyircilerden yuhalama sesleri yükseldi, Filistin bayrakları açıldı. Yarışmanın organizatörü olan Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) canlı yayında yuhalama sesleri yerine alkış sesleri yayımlaması ise sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "İsrail şarkı söylerken gerçekte olanlar" ifadeleriyle şarkıcı Raphael'in protesto edildiği ve yarışma alanında açılan Filistin bayraklarını paylaştı.

İsrail temsilcisi Yuval Raphael

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İsviçre Yayın Kurumu'nun (SRG SSR) haberinde, İsrailli sanatçı Raphael'in performansının sonunda 2 kişinin bariyerleri aşarak sahneye ulaşmaya çalıştığı belirtildi. İsrail'i protesto edenlerin güvenlik görevlileri tarafından durdurulduğu aktarılan haberde, eylemcilerden birinin boya attığı ve 2 eylemcinin gözaltına alındığı bildirildi.

KAZANAN AVUSTURYA OLDU

Eurovision Şarkı Yarışması'nın final gecesinde Norveç, Lüksemburg, Estonya, İsrail, Litvanya, İspanya, Ukrayna, Birleşik Krallık, Avusturya, İzlanda, Letonya, Hollanda, Finlandiya, İtalya, Polonya, Almanya, Yunanistan, Ermenistan, İsviçre, Malta, Portekiz, Danimarka, İsveç, Fransa, San Marino ve Arnavutluk sahne aldı.

Juri ve seyirci oyları sonucunda Avusturya temsilcisi JJ, "Wasted Love" isimli şarkısıyla 436 puan alarak birinci oldu. İsrail 357 puanla ikinci olurken, Estonya 356 puanla üçüncü sırada yer aldı.

İSPANYA'DAN GAZZE'YE DESTEK

İspanya devlet televizyonu RTVE de İspanyolca ve İngilizce, "İnsan hakları söz konusu olduğunda, sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet" yazılı bir mesaj yayımladı.

FİNAL ÖNCESİ PROTESTO

Bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapan Basel'de, büyük final öncesi İsrail'in yarışmaya katılması ve Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım protesto edilmişti.

Kentteki Barfüsserplatz Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İsrail'in yarışmaya katılmasına tepki göstererek, yarışmanın organizatörü olan Avrupa Yayın Birliği'nden (EBU), İsrail'in bir daha katılmasına izin vermemesini talep etmişti. Eylemciler, İsrail'in ihraç edilmemesi nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot çağrısında bulunmuştu.

Yarışmanın organizatörü olan EBU, Ukrayna'da başlayan savaş gerekçesiyle 2022'den bu yana Rusya'yı yarışmadan men etmesine rağmen, benzer bir kararı İsrail için almaması nedeniyle "ikiyüzlülük" ve "çifte standart" eleştirilerinin hedefi oluyor.

Kaynak: AA