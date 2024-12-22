İsrail'e Eurovision Şoku: 2025 Yarışmasından Çıkarılmasını İstediler

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor. Bu saldırıları kınayan Slovenya, İsrail'in 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmamasına ilişkin resmi talebini bildirdi.

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İsrail'e Eurovision Şoku: 2025 Yarışmasından Çıkarılmasını İstediler

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde Slovenya'nın, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail'in yarışmadan hariç tutulması için Eurovision 2025'in sorumlu makamı olan Avrupa Yayın Birliği'ne resmi talepte bulunduğu ifade edildi.

Haberde, Slovenya'nın, talebinin Avrupa Yayın Birliği tarafından kabul edilmemesi halinde yarışmadan çekilmeyi bir protesto adımı olarak değerlendireceği belirtildi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ettiğini ancak İsrail'in bunu çok daha büyük bir ölçekte yaptığını söylemişti.

İsrail'in 2024 yarışmasına katılması da tartışmaları alevlendirmiş fakat tüm tepkilere rağmen katılımı engellenmemişti.

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Kaynak: AA

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