Kilise'de Noel İzdihamı! 10 Kişi Öldü, 8 Kişi Yaralandı

Nijerya'da bir kilisede yaşanan izdihamda 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir kilisede Noel kutlamaları dolayısıyla yapılan gıda ürünleri dağıtımında izdiham yaşandı. Olayda ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Nijerya Federal Başkent Bölge Polis Sözcüsü Josephine Adeh, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: DHA