Eurovision, 2025'te Basel'de Düzenlenecek

Eurovision Şarkı Yarışması, 2025'te İsviçre'nin Basel şehrinde gerçekleştirilecek. Yarışmanın maliyeti yaklaşık 35 milyon İsviçre Frangı tutarında olacak.

Eurovision, 2025'te Basel'de Düzenlenecek

2025 yılında Eurovision Şarkı Yarışması te Basel'de düzenlenecek. İsviçre'de kamu yayın kuruluşu SRF televizyonun haberine göre, Basel şehri gelecek yıl düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak.

Yaklaşık 35 milyon İsviçre Frangı tutarında olacak yarışmanın maliyeti Basel kantonu yönetimi tarafından karşılanacak. 69. Eurovision Şarkı Yarışması, Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek. Bu yıl yarışmaya İsveç'in Malmö kenti ev sahipliği yapmıştı.

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Kaynak: AA

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