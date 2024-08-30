Atatürk'ü Bu Kez Animasyon Film Anlatacak: 'Mustafa', 25 Ekim'de Vizyonda

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunu anlatacak “Mustafa” isimli animasyon film, 25 Ekim'de vizyona girecek. Emir Cömert’in yapımcılığında çekilen film, Atatürk’ün çocukluk yıllarına odaklanacak.

“Mustafa”nın askeri ve siyasi bir lider olma yolundaki ilk adımlarını anlatan film, Atatürk’ün doğduğu Selanik’ten annesi Zübeyde Hanım ile olan ilişkisine, okul yıllarından askeri eğitimine kadar birçok detayı ekrana taşıyacak.

ALTAN ERKEKLİ'NİN SESİYLE ANLATILACAK

Görsel olarak zenginleştirilmiş sahneleriyle izleyicilere tarihi yeniden yaşatmayı hedefleyen “Mustafa”, Atatürk’ün hikayesini daha önce hiç anlatılmamış bir perspektiften sunmayı amaçlıyor.

Filmin seslendirmesini Altan Erkekli, danışmanlığını ise araştırmacı-yazar Erol Mütercimler yapıyor.

Kaynak: ANKA