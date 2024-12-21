İsrail, Son 10 Günde 422 Kişiyi Öldürdü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. Son 10 gün içerisinde İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucu 422 Filistinli yaşamını yitirdi; 1738 kişi yaralandı.

İsrail, Son 10 Günde 422 Kişiyi Öldürdü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 442 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 61 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail, Son 10 Günde 422 Kişiyi Öldürdü - Resim : 1

İSRAİL SON 10 GÜNDE 422 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Buna göre İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 422 kişi hayatını kaybetti, 1738 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 45 bin 227'ye, yaralı sayısı da 107 bin 573'e yükseldi.

İsrail, Son 10 Günde 422 Kişiyi Öldürdü - Resim : 2

ULAŞILAMAYAN ÇOK SAYIDA CANSIZ BEDEN

Enkaz altında ulaşılamayan çok sayıda ölünün olduğu tahmin edilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapıya da zarar veriliyor.

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Kaynak: AA

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