Ticaret Bakanlığı Alarm Verdi! Hepsi Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın sağlığına risk oluşturan ürünleri tek tek açıklamaya devam ediyor. Son olarak bir ürün için daha bildirim yapan Ticaret Bakanlığı, ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Ticaret Bakanlığı Alarm Verdi! Hepsi Toplatılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın art arda açıkladığı, gıdada hile ve usulsüzlük yapan işletmeler ifşa olurken, Ticaret Bakanlığı da kendi denetim sorumluluğundaki ürünlerde tespit edilen usulsüzlükleri birer birer açıklıyor. İnsan sağlığına risk oluşturan bu ürünlerle alakalı vatandaşın endişeleri ciddi boyutta artarken Bakanlık, hepsini kendi sitesinden duyurarak halka tedbirli olma çağrısı yapıyor.

Bu uygulamanın yerleşik bir hale gelmesini sağlayan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ni (GÜBİS) devreye sokan Ticaret Bakanlığı, bu sistem üzerinde bir bildirim daha yaptı. 13 Mayıs 2025 tarihinde sistem üzerinden bir bildirimde bulunan Bakanlık, Kayseri'de üretimi yapılan bir mobilya konusunda vatandaşlara uyarı yaptı.

Ticaret Bakanlığı Alarm Verdi! Hepsi Toplatılıyor - Resim : 1

TEHLİKE NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Arslan Plastik Ürünleri adlı şirketin ürettiği "Rumex" marka katlanabilir masa, Ticaret Bakanlığı'nın kara listesine girdi. Bakanlık, güvensizlik nedeni olarak, masa altında keskin kenarlar ve köşeler bulunduğunu vurguladı. Masa altında 7 mm ila 12 mm arasında, derinliği 10 mmden fazla olan açık uçlu boru da bulunduğunu belirten Bakanlık, bu durumun kesik ve yaralanmalara neden olabileceğini işaret etti.

Ürünün bu yanlışlık ve eksikliklerinin, vatandaşlar için tehlike yarattığı ifade edilirken, piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi. Kayseri merkezli Arslan Plastik Ürünleri, artık "Rumex" marka katlanabilir masayı üretip piyasada satışa sunamayacak. Halihazırda piyasada olanlar ise derhal kaldırılacak.

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