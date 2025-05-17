Ticaret Bakanlığı Duyurdu: Türkiye'de Satılan Popüler Bebek Ürününde Büyük Tehlike

Ticaret Bakanlığı, bebek ürünleriyle ilgili düğmeye bastı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne yeni eklenen bir bebek kangurusu, taşıdığı risk nedeniyle satışına yasak getirildi. Yapılan incelemelerde bağlama sisteminde güvenlik açığı tespit edilen ürünün çocuklar için ciddi yaralanma riski taşıdığı belirlendi.

ROONA KANGURU MODELİ GÜVENSİZ BULUNDU

Bakanlığın 16 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı açıklamasında, Duux markasına ait "Roona Kanguru Gri" modeli bebek taşıyıcı ürün, güvenlik standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle toplatılmaya başlandı. Türkiye menşeli olan ürünün üreticisi Özcelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Tic. A.Ş. olarak duyuruldu.

SATIŞI YASAKLANDI, TOPLATMA KARARI ALINDI

Yapılan teknik analizlerde, kangurunun bağlama sistemlerinin yetersiz olduğu ve kullanım sırasında bebeklerin düşerek yaralanma riskiyle karşı karşıya kalabileceği tespit edildi. Yasaklama kararı ise 26 Eylül 2024 tarihinde yürürlüğe girdi.

STANDARTLARA UYGUN DEĞİL

Bakanlık, ürünün hem 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’na hem de EN 13209-2:2016 Avrupa standardına aykırı olduğunu açıkladı. Bu standartlar, çocuk taşıma ve bakım ürünlerinde güvenlik kriterlerini ve test yöntemlerini kapsamlı şekilde belirliyor.