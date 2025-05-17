Bakan Şimşek Açıkladı! Kamu İhalelerinde Yeni Dönem Başlıyor, Tarih Verildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu ihalelerinin artık EKAP üzerinden tamamen elektronik ortamda yürütüleceğini duyurdu. 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek yeni yönetmelikle şeffaflık, rekabet ve hesap verilebilirliğin artırılması öngörülüyor.

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Bakan Şimşek Açıkladı! Kamu İhalelerinde Yeni Dönem Başlıyor, Tarih Verildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu ihalelerine ilişkin milletvekillerinden gelen yazılı soru önergelerine yanıt verdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Bakan Şimşek, kamu ihalelerinde tekliflerin sunulması, aşırı düşük teklif açıklamaları, sözleşme süreçleri ile doğrudan temin ve istisnai uygulamaların artık Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden dijital ortamda yürütüleceğini belirtti. Bakan Şimşek, rekabeti artırmak ve daha fazla katılım sağlamak amacıyla hazırlanan “Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği”nin 1 Ağustos 2025 itibarıyla uygulamaya konacağını duyurdu.

'HESAP VERİLEBİLİRLİK' ARTIRILACAK

Şimşek, 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da ‘Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen ve önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenecektir’ ifadesinin bulunduğunu hatırlattı. Şimşek, “Bu çerçevede; kamu alımlarında şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artırılarak uygulama birliğinin güçlendirilmesi, rekabete, verimliliğe, sürdürülebilirliğe ve fırsat eşitliğine dayalı satın alma yaklaşımının değişen ve gelişen ihtiyaçlara uygun olarak ve açık ihale usulünün kullanımını artıracak şekilde yeniden tanımlanmasına yönelik düzenleme yapılacak” dedi.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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