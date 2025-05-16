Mehmet Şimşek'ten 'İngiltere’de Ev Alımı ve Şirket Kurduğu' İddialarına Yanıt: İtibar Suikast Teşebbüsüdür

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyada hakkında çıkan 'İngiltere’de ev alımı ve şirket kurduğu' iddiaları hakkında açıklamada bulundu. Bu iddiaların programa saldırı olduğunu belirten Bakan Şimşek, zararın tazmini için her türlü hukuki hakkının saklı olduğunu ifade etti.

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Mehmet Şimşek'ten 'İngiltere’de Ev Alımı ve Şirket Kurduğu' İddialarına Yanıt: İtibar Suikast Teşebbüsüdür

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında çıkan 'İngiltere’de ev alımı ve şirket kurduğu' iddialarına yanıt verdi. Bakan Şimşek, "Sadece birkaç fotoğraf ve edindiğim bir konut üzerinden ihalelere karışmışım gibi yapılan gerçek dışı haberleri kınıyorum" dedi.

'HERHANGİ BİR TİCARİ ORTAKLIĞIM YOK'

Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bakan olmadığım (Temmuz 2018 - Mayıs 2023) dönemde Londra ve Batman'da çekilmiş birkaç fotoğraf ile Londra’da edindiğim 163 metrekarelik konut üzerinden sosyal medyada bir algı operasyonu yürütülmektedir. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamaları yapmak zaruri olmuştur: •Sosyal medyada ‘ihale kralı’ olarak lanse edilen şahısla herhangi bir ticari ortaklığım yoktur.

'SUİKAST TEŞEBBÜSÜDÜR'

Söz konusu kişiyle aynı karede yer aldığım görseller bakanlık görevinde olmadığım dönemde Londra ve Batman’da çekilmiştir. •Bakan olmadığım Ağustos 2021’de İngiltere’de yalnızca konut alımı amacıyla Sayın Abdurrahman Reşitoğlu ile ortak kurulan şirketin başka herhangi bir ticari faaliyeti yoktur. Yalnızca konut alımı amacıyla ortak kurulan şirketin başka herhangi varlığı da yoktur. •Söz konusu konut, Bakan olduğum 3 Haziran 2023 tarihli mal beyanımda yer almıştır. Sadece birkaç fotoğraf ve edindiğim bir konut üzerinden ihalelere karışmışım gibi yapılan gerçek dışı haberleri kınıyorum. Tüm bu mesnetsiz iddialar, şahsımı ve başarıyla uygulamakta olduğumuz programı hedef alan bir itibar suikast teşebbüsüdür. Bu çabalar başarısız kalmaya mahkumdur. Bu haber görünümlü senaryolar üzerinden itibarıma verilmeye çalışılan zararın tazmini için her türlü hukuki hakkım saklıdır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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