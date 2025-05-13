Bakan Mehmet Şimşek'ten Cari Açık Mesajı: Yıl Sonunda Beklentimizin Altında Kalacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açıkta olumlu seyir sürdüğünü belirterek, yıl sonunda Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinin altında bir gerçekleşme beklediklerini açıkladı.

Bakan Mehmet Şimşek'ten Cari Açık Mesajı: Yıl Sonunda Beklentimizin Altında Kalacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığa ilişkin yaptığı değerlendirmede, yıl sonu itibarıyla Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin altında bir gerçekleşme beklediklerini açıkladı. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ekonomisine dair olumlu sinyaller verdi.

Mart ayı itibarıyla yıllık cari açığın 12,6 milyar dolara gerilediğini belirten Bakan Şimşek, yılın ilk çeyreğinde cari açığın milli gelire oranla yüzde 1'in altında kalmasını öngördüklerini ifade etti. Küresel piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle altın ithalatında artış yaşandığını ancak altın hariç bakıldığında cari işlemlerde yıllık 1,6 milyar dolar fazla verildiğini vurguladı.

Bakan Mehmet Şimşek'ten Cari Açık Mesajı: Yıl Sonunda Beklentimizin Altında Kalacak - Resim : 1

POZİTİF KATKI

Şimşek, dış ticaret dengesine ilişkin olumlu gelişmeleri de paylaştı. İhracattaki dirençli yapının, enerji maliyetlerindeki düşüşün ve turizm gelirlerindeki artışın cari açığın daralmasında etkili olduğunu söyledi.

Cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesinin, dış finansman ihtiyacının milli gelire oranla düşmesine yol açtığını belirten Şimşek, bu durumun Türkiye ekonomisinde makro finansal istikrarı desteklediğini kaydetti. Ayrıca, azalan dış kaynak ihtiyacının ve yeniden başlayan rezerv birikiminin ekonominin dayanıklılığını artırdığını dile getirdi.

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Kaynak: İHA

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