Ünlü Bebek Mamasının İçinden Zehir Çıktı: Marketlerden Acil Toplatılıyor

ABD'de satılan bir bebek maması ürününde yüksek oranda kurşun tespit edilmesi büyük endişe yarattı. Gönüllü geri çağırma kararı alan marka, ürünün çocuk sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturduğunu açıklarken, mağazalarda satışta olan tüm ürünler hızla raflardan çekildi.

ZEHİRLİ MAMA SKANDALI

Publix Super Markets, Inc. tarafından ABD’nin sekiz eyaletindeki 1400’ü aşkın mağazada satışı yapılan “GreenWise” markalı bebek mamasında aşırı kurşun miktarı tespit edildi. Armut, kivi, ıspanak ve bezelye karışımı içeren bu ürün için gönüllü geri çağırma süreci başlatıldı. Geri çağırma kararı, özellikle 4 onsluk ambalajlara ve son kullanma tarihi 1 Kasım 2025 olan ürünleri kapsıyor.

KURŞUNUN ETKİSİ BEBEKLERDE DAHA TEHLİKELİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bebek ve küçük çocukların kurşuna karşı en savunmasız gruplar olduğunu belirtiyor. Kurşunun sinir sistemi üzerinde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabildiği, gelişim bozukluklarına neden olabileceği ve büyüme geriliğine sebep olabileceği vurgulanıyor. Uzmanlara göre çocuklar için güvenli kabul edilebilecek bir kurşun seviyesi bulunmuyor.

ÜRÜNLER RAFLARDAN KALDIRILDI

GreenWise ürünlerinin üreticisi Bowman Andros LLC olurken, şu ana kadar ürünle ilişkili herhangi bir sağlık sorunu bildirilmedi.

Publix’in iletişim direktörü Maria Brous, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gıda güvenliğine olan bağlılığımız çerçevesinde, bu ürünleri gönüllü olarak geri çağırıyoruz. Şu ana kadar mamayla bağlantılı bir sağlık vakasına rastlanmadı, ancak önlem amaçlı tüm ürünler satıştan çekildi."

TÜKETİCİLERE GERİ İADE GARANTİSİ

Şirket, etkilenen ürünü satın alan tüketicilere tam iade garantisi verileceğini duyurdu. Söz konusu ürünü satın alanların, mamayı en yakın Publix mağazasına götürerek teslim etmeleri isteniyor.

Kaynak: Haber Merkezi