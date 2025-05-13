Avrupa'dan Türkiye İçin Yeni Tahmin: Ekonomide Yavaşlama Alarmı!

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörerek tahminini aşağı çekti. Banka, sıkı para politikası ve küresel belirsizliklerin büyüme üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekerken, 2026'da toparlanma bekliyor.

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Avrupa'dan Türkiye İçin Yeni Tahmin: Ekonomide Yavaşlama Alarmı!

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti. Banka, 2024 için büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2,8'e çekerken, 2025'te ekonominin yüzde 3,5 büyümesini öngördü. 2026 yılında ise Türkiye'nin yeniden ivme kazanarak yüzde 3,5 büyüme düzeyine ulaşması bekleniyor.

EBRD, bugün start veren Yıllık Toplantıları kapsamında yayımladığı Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, faaliyet gösterdiği 36 ülkedeki büyüme projeksiyonlarını da gözden geçirdi. Raporda, bölgesel büyüme beklentisi Şubat 2025 tahminine göre 0,2 puan aşağı çekilerek yüzde 3'e revize edildi.

Söz konusu revizyonda küresel ticaret politikalarındaki belirsizlikler, artan gümrük tarifeleri ve zayıf dış talep etkili oldu.

Avrupa'dan Türkiye İçin Yeni Tahmin: Ekonomide Yavaşlama Alarmı! - Resim : 1

'SÜREÇ UZUN SÜRECEK'

Raporda, Türkiye için büyüme tahminindeki aşağı yönlü revizyonun arkasında özellikle iç talebi baskılayan sıkı para politikaları ve dış talebi etkileyen küresel belirsizlikler yer aldı. EBRD, Türk ekonomisinin dış pozisyonunda kayda değer bir iyileşme olduğunu vurgularken, dezenflasyon sürecinin ise beklenenden daha uzun sürebileceğine işaret etti.

EBRD Bölgesel Başekonomisti Rafik Selim yaptığı değerlendirmede, enflasyondaki düşüşün daha yavaş bir patikada gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Türk lirasındaki değer kaybının fiyatlara geçişkenliğini artırabileceğini belirten Selim, "Ekonomi yönetiminin dezenflasyon patikasına olan bağlılığına güvenimiz tam. 22 Mayıs'ta açıklanacak olan TCMB Enflasyon Raporu, bu süreçte kritik bir gösterge olacak" dedi.

Selim, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika araçlarını çeşitlendirme ve sıkı duruşu sürdürme kararlılığını olumlu karşıladıklarını da vurguladı. Özellikle kredi büyümesini yönetmeye ve rezervleri yeniden inşa etmeye yönelik makro ihtiyati adımların altını çizdi.

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Kaynak: AA

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