Dev Bankadan Çarpıcı Dolar Tahmini! Kurda Yeni Zirve Sinyali

Uluslararası finans devi ING, Türkiye ekonomisine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankası'nın kararlı parasal sıkılaştırma politikalarına dikkat çeken banka, yıl sonu için dolar/TL tahminini açıkladı.

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Dev Bankadan Çarpıcı Dolar Tahmini! Kurda Yeni Zirve Sinyali

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son dönemde attığı adımlar, küresel yatırım çevrelerinden olumlu geri dönüşler almaya devam ediyor. ING, TCMB’nin sürdürdüğü sıkı para politikalarının Türk lirasına olan ilgiyi artırdığını belirterek, “TL cazip bir taşıma getirisi sunuyor” ifadesine yer verdi. Banka, yatırımcılar açısından Türk lirasının hâlâ cazibesini koruduğunu ve spot piyasada işlem yapmanın, vadeli piyasalara kıyasla daha avantajlı olabileceğini vurguladı.

ÇOK ÇARPICI KUR TAHMİNİ

ING’nin yayımladığı güncel analizde, 2025 yılının ilk yarısı tamamlandığında dolar/TL kurunun yaklaşık 39,44 seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Yıl sonu içinse kurun 43 TL düzeyine yükselebileceği öngörülüyor. Banka, bu tahminlerde rezervlerin seyri, fiyat istikrarı ve yerli yatırımcıların tasarruf eğilimlerinin etkili olacağını belirtiyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 30’UN ALTINDA

Raporda ayrıca, döviz kurunda ani sıçramalar, yüksek ücret artışları veya küresel emtia fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanmadığı sürece Türkiye’de enflasyonun yıl sonunda %30’un altına gerileyebileceği öngörülüyor. Bu beklenti, piyasalarda pozitif bir hava oluştururken, liralaşma stratejisinin meyvelerini vermeye başladığına işaret ediyor.

TCMB’NİN ADIMLARI OLUMLU KARŞILANDI

Öte yandan, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini artırmak amacıyla yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan yükseltmesi ve ihracat gelirlerinin TL’ye dönüş oranını geçici olarak %25’ten %35’e çıkarması da ING tarafından olumlu karşılandı. Bu uygulamaların liralaşma sürecini hızlandırdığı değerlendirmesi yapıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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