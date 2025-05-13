Altın Yeniden Yükselişe Geçti

Son yıllarda ciddi değer kazanarak art arda rekor üstüne rekor kıran altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın radikal politikaları ve Çin ile yaşanan kriz sonrası düşüş kaydetmişti. Geçtiğimiz günlerde Fed’in faiz oranlarını sabit tutması ve ABD ile Çin arasındaki krizin çözüme yaklaşmasıyla beraber altın fiyatları da yeniden yükselişe geçti.

ALTIN NE KADAR OLDU?

Vatandaşın en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan altın fiyatlarında 13 Mayıs 2025 Salı günü güncel durum şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 4.057,13 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 6.634,84 TL

Yarım altın satış fiyatı: 13.274,13 TL

Tam altın satış fiyatı: 27.334,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 26.453,05 TL

Gremse altın satış fiyatı: 67.304,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 3.257,77 dolar

Kaynak: Haber Merkezi