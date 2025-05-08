İsa Karakaş Kara Haberi Verdi! Memur ve Emeklileri Yıkan Gelişme

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 16.403 TL’YE YÜKSELECEK

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, açıklanan bu veriler doğrultusunda en düşük emekli maaşının ne kadar artacağını hesapladı. Buna göre mevcut durumda 14.469 TL olan en düşük emekli maaşının, dört aylık enflasyon oranı üzerinden yaklaşık 16.403 TL’ye yükseleceği öngörülüyor. İsa Karakaş, mevcut maaşı 20.900 TL olan bir emeklinin ise refah payı dahil edilmese dahi yaklaşık 23.694 TL maaş alabileceğini belirtti.