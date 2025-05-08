İsa Karakaş Kara Haberi Verdi! Memur ve Emeklileri Yıkan Gelişme
Emeklilerin merakla beklediği maaş zammında dört aylık enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılının ilk dört ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,00 artış gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yılbaşından bu yana toplamda yüzde 13,36 oranında artış kaydedilirken, yıllık bazda enflasyon yüzde 37,86 olarak belirlendi. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 48,73 düzeyinde gerçekleşti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 16.403 TL’YE YÜKSELECEK
Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, açıklanan bu veriler doğrultusunda en düşük emekli maaşının ne kadar artacağını hesapladı. Buna göre mevcut durumda 14.469 TL olan en düşük emekli maaşının, dört aylık enflasyon oranı üzerinden yaklaşık 16.403 TL’ye yükseleceği öngörülüyor. İsa Karakaş, mevcut maaşı 20.900 TL olan bir emeklinin ise refah payı dahil edilmese dahi yaklaşık 23.694 TL maaş alabileceğini belirtti.
ZAM ORANI SON İKİ AYLIK VERİYLE NETLEŞECEK
İsa Karakaş, TÜİK’in nisan ayı verileriyle birlikte dört aylık kesinleşmiş enflasyon oranının ortaya çıktığını, emekli maaşlarına yapılacak nihai zammın ise mayıs ve haziran ayı verileri sonrasında tam olarak netleşeceğini vurguladı. Karakaş, TÜFE’nin nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3 artış gösterdiğini ve dört aylık kümülatif artışın yüzde 13,36’ya ulaştığını ifade etti.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ
İsa Karakaş ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı ilk enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21’den yüzde 24’e yükselttiğini hatırlatarak, son ekonomik gelişmeler doğrultusunda bu hedefin tutturulmasının zorlaştığını belirtti. Karakaş’ın yıl sonu için öngördüğü enflasyon oranı ise yüzde 30 seviyesinde bulunuyor.